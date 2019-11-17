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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.11.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Ampute A Milli Takımı Antrenörü Çakmak'tan Kayserispor'a ziyaret

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Ampute A Milli Takımı Antrenörü Çakmak'tan Kayserispor'a ziyaret

Türkiye Ampute Futbol A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktör Bülent Uygun'u ziyaret etti. Uygun, "Osman Çakmak, 'Hocam antrenörlük yapacağım' dediği zaman benim ekibimde yer almasının beni mutlu edeceğini söylemiştim. Osman Çakmak'ı ekibimde görmek isterdim" dedi.

Kayseri'de Anadolu Erciyes Ampute-Şanlıurfa Ampute ile Melikgazi Belediye Ampute, Antalya Ampute maçlarını izlemek için kente gelen Türkiye Ampute Futbol A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Kayserispor Kadir Has Tesisleri'ni ziyaret etti. Sarı-Kırmızılı takımın antrenmanını takip eden Çakmak, İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile antrenman sahasını gezdi. Futbolcularla tanışan Çakmak daha sonra teknik direktör Bülent Uygun tarafından ağırlandı.

"BENİ İLK TEBRİK EDEN BÜLENT UYGUN"

Ziyarette Demiröran Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Çakmak, "Milli takım teknik direktörü olduktan sonra en büyük destekçilerimden biri Bülent Uygun hocam oldu. Beni tebrik eden ilk isimlerden biri Bülent Uygun'du. Bende her zaman kendisini üst düzey takımlarda görmeyi arzuladığımı söylemiştim. Hocamızın bilgisinden, ilgisinden tecrübesinden yararlandım. Kendisi her zaman beni ekibinde görmek istediğini söyledi. 'Sen bir gazisin, bizim için değersin' dedi. O gün Bülent hocamın sözlerinde çok etkilendim. Bülent Uygun futbol oynarken bir gol sevinci sonrası asker selamı vermesinin anlam ve önemini o gün anlamıştım. Ampute müsabakalarını izlemek için Kayseri'ye geldim. Buraya gelmişken de Bülent hocamı ziyaret etmek istedim. O'nun tecrübesinden yararlanmak için sık sık buraya geleceğim. Bülent Uygun coşkulu bir insan. Tribünler dolu olursa futbol daha keyifli hale gelir. Sivasspor'da ve Katar'da yaptığı gibi Kayserispor'u da zirveye taşıyacağına eminim. Kayserispor camiasından Bülent hocama daha fazla destek bekliyoruz" diye konuştu.

"OSMAN ÇAKMAK'I EKİBİMDE GÖRMEK İSTERDİM"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise Osman Çakmak'ın bir vatan kahramanı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Ampute A Milli Takımımızın son yıllarda yaşadığı başarıda Osman Çakmak'ın da büyük emeği var. Aynı zamanda vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak adına mücadele eden bir gazidir. Kendisi bir ayağını vatana hediye etmiş bir gazimizdir. Hiç bir zaman ağlamamış bu ülkeyi seven bir kahramandan bahsediyoruz. Onun nezdinde bütün takım arkadaşlarından Allah razı olsun. Osman Çakmak, 'Hocam antrenörlük yapacağım' dediği zaman benim ekibimde yer almasının beni mutlu edeceğini söylemiştim. Osman Çakmak'ı ekibimde görmek isterdim. Bundan şeref duyacağımı söylemiştim. Kendisine Ampute A Milli Teknik Direktörlük teklifi geldi. O da bizim açımızdan onur verici bir durum. Kayserispor tesislerine gelerek bize onur ve gurur verdi. Biz kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Osman kardeşimizin gelişmesi için fikir alış verişinde bulunuyoruz. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kayseri halkı olarak onların yanındayız. Onların duacısıyız" dedi.

Kulüp binasındaki makamında Türkiye Ampute Futbol A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ı konuk eden İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktör Bülent Uygun misafirine kendisinin kaleme aldığı "Futbolda Trend Antrenmanlar (Driller) ve Futbola Güncel Bakış" kitabını hediye etti.

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