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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.08.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Ampute A Milli Futbol Takımı, Osman Çakmak'a emanet!

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Ampute A Milli Futbol Takımı, Osman Çakmak'a emanet!

Ampute Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Osman Çakmak oldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Osman Çakmak'ın getirildiğini açıkladı.

Futbolculuk kariyerini noktalayan Osman Çakmak'ın ampute futbola hizmet etmeyi sürdüreceğini aktaran Uztürk, "Milli takımda görev yaparak dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğu kazanan önceki teknik ekibe teşekkür ederiz. Bu bir nöbet değişimidir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 2017'de düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştıklarını hatırlatan Uztürk, son yıllarda çok önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Yiğit Yalçın Çitaktan ikinci dünya şampiyonluğu
Yiğit Yalçın Çitak'tan ikinci dünya şampiyonluğu

Başkan Uztürk, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da zirveyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Son 3-4 sene içinde düzenlenen organizasyonlarda bir Avrupa şampiyonluğu ve bir dünya ikinciliğimiz var. Hedefimiz aslında Meksika'da dünya şampiyonu olmaktı. Ancak bazen futbolun adaleti olmuyor. Zeminler çok kötüydü. Organizasyon bozukluğu nedeniyle sıkıntılar da yaşadık ama bunlar mazeret değil. Avrupa'nın en büyüğü olduğumuzu yeniden tasdik ettireceğiz. Ülkemize bir Avrupa şampiyonluğu daha getireceğiz."

- Çakmak: "Verilen sorumluluğun farkındayız"

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, aldıkları sorumluluğunun farkında olduklarını söyledi.

Ampute A Milli Futbol Takımı, Osman Çakmaka emanet

Geçen ay futbolculuk kariyerini sonlandırdığını anımsatan Çakmak, "Verilen sorumluluğun farkındayız. Milli takımı daha profesyonel, daha bilinçli ve mütevazı olarak yöneteceğiz. Hem sporcu hem de kulüp sayımızın artması kurumsallaşma adına önemli adımlar. Türk halkı rahat olsun, sorumluluğun farkındayız. Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlayacağız. 30 Ağustos'taki ilk kampla göreve başlayacağız." diye konuştu. 

Bu arada, Ampute Milli Takımı'nda teknik direktör Osman Çakmak'ın yardımcılığına Murat Bahar ve Fatih Karakuş getirildi.

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