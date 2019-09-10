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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
10.09.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Amigo Orhan'dan üçlü tezahürat açıklaması!

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Amigo Orhan'dan üçlü tezahürat açıklaması!

Türkiye’nin ve Eskişehirspor’un efsane amigolarında Orhan Erpek (Amigo Orhan) Galatasaray’a transfer olan Falcao’nun 3’lü tezahüratı ile Türkiye’deki spor camiasının gündemine oturan 3’lü tezahüratı anlattı. Erpek, “3’lü olur 4’lü olur biz komple stadyumu kenetliyorduk, tek vücut tek nefes olurduk” dedi.

Galatasaray’a transfer olan Falcao’nun birlik ve beraberliğe hayran kaldığını belirten Erpek, “Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamasında ‘3’lü tezahüratı bulan Eskişehir halkıdır’ dedi ve benden bahsetti. Kendisine çok teşekkür ederim. 3’lü olur 4’lü olur biz komple stadyumu kenetliyorduk, tek vücut tek nefes olurduk. O dönemde çok farklı tezahürat şekillerimiz vardı. Kitlesel tezahürat şeklini yapıyorduk. Bunun patenti bizde. Galatasaray Başkanı sayın Mustafa Cengiz de Galatasaray’ın birlik beraberliğine vurgu yapmak istemiş olabilir. Nitekim şimdiki taraftarlar gruplara ayrılmış, bizim zamanımızda bu yoktu, tek vücut vardı. Şimdi bir tek Galatasaray’da var, tek grup. Eskişehirspor taraftarı da dahil, taraftarlar gruplara bölünmüş durumda" dedi.

"Seyirci organizasyonu Eskişehir ile birlikte başladı"

Erpek, "Eskişehir kurtuluş savaşının yapıldığı ana merkezlerden biri İnönü savaşları ile Sakarya savaşı burada yapıldı, buranın can alıcı noktası Kuvayı Milliye ruhunun halka duyurulması ve halkın da bunu benimsemesiydi. Bizimkisi de aynı Kuvayı Milliye ruhuyla İstanbul’a karşı bir isyandı. Önemli olan İstanbul’a kafa tutmaktı, Anadolu’nun gücünü göstermekti. Eskişehirspor taraftarı Türkiye’de devrim yaptı. Bizden önce İstanbul’da organize tezahürat yoktu, bütün stadyumun katıldığı bir organizasyon yoktu bu ilk defa Eskişehir’de yapıldı, bunu yaratan Eskişehirli taraftardır. İstanbul’da tüm stadyum tezahürata katılmazdı, 50 kişilik bir grup olurdu, kitlesel halde tüm tribünleri harekete geçiren Eskişehir halkıdır. Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın Beşiktaş’ın taraftarı, sadece gol olunca gol diye bağırırlardı. 1965-1970 yıllarında benimle birlikte farklı tezahüratlar ortaya çıkarmıştık. Önemli olan kitlenin katılımıydı, bizden önce büyük takımlarda tezahürat yoktu. Bizle beraber başladı. Eskişehir taraftarının organize olmasını sağladık. Taraftarda grup yoktur tek yürek vardır, her şey Eskişehir ve Eskişehirspor içindi. Kuvayı Milliye ruhuyla, tek yürek, İstanbul’un hegemonyasını yıkacağız diyorduk o zaman. Her şey Eskişehirspor içindi. Birliktelik sağlayarak başarıyı sağlamıştık. Burada önemli olan organize olmak, kitlesel hareket etmek, herkesin bir stili var, sahanın ortasında hareketlerimle ve bağırarak tribünleri harekete geçirirdim. 3’lü olmuş 5’li önemli değil bizim amacımız İstanbul Anadolu’yu hakir görüyordu varsa yoksa Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş’tı biz bunu yıkmak istiyorduk ve o dönem başardık da. Bu İstanbul hegemonyasını yıktık. Eskişehir Demirspor Türkiye şampiyonu olmuş mesela zamanında. Ben ya da başka kişiler, birey önemli değildi, organizasyonu yapan halktı” diye konuştu.

"Bizim mirasımızı talan ettiler"

Eskişehirspor ile ilgili de konuşan Orhan Erpek, “O başarılı yıllardan sonra takımı batırdılar, bizim mirasımızı talan ettiler. Çok üzgünüz. Eskişehirspor’un böyle mi olması gerekiyordu, kulübü yönetmek için ekonomiyi, işletmeyi bileceksin. Eskişehirspor’a Yalçın Kılıçoğlu’ndan sonra takımı başarıyla o düzeyde yönetebilen birileri gelmedi. Kılıçoğlu, fabrikanın CEO’sunu getirip kulübün başına oturttu, Yalçın yönetimde değildi. Ancak finansal kaynağı sağlıyordu. Murat İnce zamanın en büyük CEO’larından biriydi. Eskişehirspor’u çok güzel idare etti. Biz de Eskişehir halkını ayağa kaldırdık ve başarı geldi. Şimdikilerde bu yok, işletmeyi bilmiyorlar, bu iş kapitalistlerin işi, işletmeyi onlar biliyor, para da onlarda. Burada en önemli olan işletme, parayı düzgün kullanma, yatırımları düzgün yapma bir de kulübü sevmek lazım. Kulübü fabrika gibi yöneteceksin, bilimsel ve sistematik bir çalışma yürüteceksin, şimdi kulübü işi ve işletmeyi bilmeyenler yönetiyor. Bu nedenle eriye eriye bu hale geldik. 1970 yılında Yalçın Kılıçoğlu vefat ettikten sonra biz de çekildik” diye konuştu.

Taraftara mesajı

Eskişehispor taraftarına da mesaj gönderen Erpek, “Büyük Eskişehirspor taraftarından isteğim, o yıllardaki gibi kenetlensinler. O dönemde görev bölümü vardı, yöneticiler yönetiyor biz destek oluyorduk. Tek isteğim Eskişehirspor’un eski günlerine dönmesi” şeklinde konuştu.

Amigo Orhandan üçlü tezahürat açıklaması

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