Amerika'da gündem Beşiktaş! Herkes onları konuşuyor...

ABD’nin en önde gelen spor dergilerinden olan ve milyonlarca okuyucusu bulunan Sports Illustrated, Beşiktaş ile ilgili özel bir habere imza attı. Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi’nde üst üste aldığı galibiyetlere dikkat çeken ünlü yayın organı, “Usta oyuncuların takımı Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde ciddiye alınmalı” başlığıyla Kartal’ı okuyucularına anlattı.
Deplasmanda Porto’yu 3-1 yenerek başlayan serüvenin, RB Leipzig karşısındaki galibiyetle sürdüğüne dikkat çekilip, Monaco karşısında bu serinin devam ettirilmesinin sürpriz olmayacağı vurgulandı ve “Beşiktaş’ın gerçekleştirdiği müthiş başlangıçla ilgili ilgi çekici olan, parlak günleri geride kalmış görünen futbolcularla oluşturulan ekibin bu başarıyı yakalamış olması” yorumu yapıldı. (Fanatik)