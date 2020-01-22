Amerika'da gözler Zion Williamson'da! NBA Draft'ın 1 numarası bu gece...

Bu bir ilandır

Zion Williamson'ın geride bıraktığı Duke kariyeri, NBA Draft'ın 1 numarası seçildiğinde herkesin beklentisini oldukça yukarı çekmişti. New Orleans Pelicans'ın seçimi ise "Anthony Davis ile müthiş bir ikili olurlar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

Önce takasla Davis takımdan ayrıldı, ardından Williamson dizinden sakatlandı. Kabus gibi bir sezon öncesi yaşanmıştı...

BU GECE SAN ANTONIO'YA KARŞI PARKEDE OLABİLİR!

Tüm Amerika nefesini tuttu, bu gece Zion Williamson'ın sahada olmasını bekliyor.

Planlar Memphis Grizzlies maçına göre yapılmıştı ama karşılaşma öncesi kadroda Williamson'ın olmadığı açıklandı.

New Orleans Pelicans, FedExForum'da 126-116 kazanırken ön planda olan isimler toplam 61 sayıya imza atan Jrue Holiday ve Brandon Ingram ikilisi olmuştu.

Bu gece, San Antonio Spurs'e karşı önce "ilk 5 başlayacak" açıklaması yapıldı, ardından "maç saati netleşecek" haberleri düşmeye başladı.

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