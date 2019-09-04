Amerika açık tenis maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Amerika'da devam eden açık tenis turnuvası, çeyrek final ve yarı final etapları ile devam ediyor. Erkeklerde Rafael Nadal'ın, çeyrek final etabına çıktığı Amerika Açık Tenis maçları, kadınlarda ise yarı final etabıyla devam edecek. Peki, Amerika açık tenis maçları ne zaman oynanacak? İşte, o karşılaşmalar hakkında tenis tutkunlarının merak ettiği bazı detaylar
Amerika açık tenis maçları, çeyrek ve yarı final etapları ile devam ediyor. Rafael Nadal'ın çeyrek final etabına çıktığı Amerika Açık Tenis Turnuvasında, Kadınlarda ise yarı final heyecanı yaşanacak. Peki, Amerika Açık Tenis Maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşmalar hakkında bazı bilgiler
AMERİKA AÇIK TENİS MAÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Amerika Açık Tenis maçlarında program şöyle olacak;
Kadınlar çeyrek final: Bencic vs Bekic- 4 Eylül Çarşamba saat 19.00-Eurosport kanalından canlı izlenecek
Kadınlar çeyrek final: Andreescu vs Mertens- 4 Eylül Çarşamba saat 14.00- Eurosport kanalından canlı izlenecek.
Erkekler çeyrek final: Schwartzman vs Nadal- 4 Eylül Çarşamba saat 14.00-Eurosport kanalından canlı izlenecek.
Erkekler çeyrek final: Berrettini vs Monfils- 4 Eylül Çarşamba saat 19.00-Eurosport kanalından canlı izlenecek.
RAFAEL NADAL ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, çeyrek finale yükseldi.
ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında İspanyol tenisçi Nadal, dördüncü tur mücadelesinde 22 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile karşılaştı.
Kariyerinde 3 ABD Açık şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Nadal, rakibini 6-3, 3-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek son 8 raket arasına kaldı.
İspanyol tenisçi, çeyrek finalde Arjantinli Diego Schwartzman ile eşleşti.
6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, 20 numaralı seribaşı Arjantinli Schwartzman'a 6-3, 2-6, 4-6 ve 3-6'lık setlerle 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
13 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils, İspanyol Pablo Andujar'ı 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada dördüncü kez çeyrek final bileti aldı.
24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, turnuvada 8 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ile Avustralyalı Nick Kyrgios'u eleyen dünya klasmanının 43 numarası Andrey Rublev'i 6-1, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Tek erkeklerde çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
Stan Wawrinka (23) - Daniil Medvedev (5)
Roger Federer (3) - Grigor Dimitrov
Matteo Berrettini (24) - Gael Monfils (13)
Diego Schwartzman (20) - Rafael Nadal (2)
ANDREESCU ÇEYREK FİNALDE
Tek kadınlarda 15 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu, ABD'li Taylor Townsend'i 6-1, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
23 numaralı seribaşı Hırvat Donna Vekic, dördüncü turda 26 numaralı seribaşı Alman Julia Goerges'i 6-7, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.
25 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens de ABD'li Kristie Ahn'ı 6-1'lik setlerle saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi.
Tek kadınlarda çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
Belinda Bencic (13) - Donna Vekic (23)
Bianca Andreescu (15) - Elise Mertens (25)
Elina Svitolina (5) - Johanna Konta (16)
Serena Williams (8) - Qiang Wang (18)
SVİTLONA YARI FİNALDE
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlarda Ukraynalı Elina Svitolina yarı finale çıktı.
ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında 5 numaralı seri başı Svitolina, çeyrek final müsabakasında 16 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ile karşılaştı.
Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Svitolina, bir saat 40 dakikalık mücadelenin ardından 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk isim oldu.
Svitolina yarı finalde, Serena Williams ile Qiang Wang karşılaşmasının galibi ile eşleşecek.
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