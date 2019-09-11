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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 23:16, Son Güncelleme:

American Express İstanbul Challenger Turnuvası'nda ikinci tur maçları tamamlandı

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American Express İstanbul Challenger Turnuvası'nda ikinci tur maçları tamamlandı

American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası'nda ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı.

TED Kulübü kortlarında oynanan turnuvanın eski şampiyonlarından Rumen Marius Copil ve Özbek Denis Istomin günü galibiyetle kapattı.
Turnuvanın 3 numaralı seribaşı Marius Copil, Fransız Rayane Roumane karşısında 6-3, 0-6 ve 6-2'lik setlerle maçı 2-1 kazandı. Copil, üçüncü turda Slovenyalı Blaz Kavcic ile eşleşti.

İstanbul Challenger'ın iki eski şampiyonunu karşı karşıya getiren maçta ise Denis Istomin ile Alman Mischa Zverev karşı karşıya geldi. İlk seti tie-break ile alan Zverev, ikinci seti 6-2 kaybetti. Zverev, final setinde 2-1 gerideyken sakatlığı nedeniyle maçtan çekildi. Bir üst tura yükselen eski dünya 33 numarası Istomin, çeyrek finale çıkabilmek için İtalyan Roberto Marcora ile karşılaşacak.

- Marsel İlhan ve Baran Cengiz turnuvaya veda etti

Turnuvada ikinci tur maçlarını oynayan Türk sporcular Marsel İlhan ve Baran Cengiz turnuvaya veda etti.
Marsel, Hindistan'dan Ramkumar Ramanathan'a 6-2'lik iki setle mağlup olurken, Baran ise Kazakistan'dan Alexandr Nedovyesov'a 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kaybetti. 

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