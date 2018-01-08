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Amedsporlu Deniz Naki'ye silahlı saldırı!

Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, devre arası tatilinde gittiği Almanya'da silahlı saldırıya uğradı.

Hürriyet Haber
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Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, devre arası tatilini için doğduğu Almanya'ya gitti. TSİ gece 01.15'te Almanya'nın Aachen otobanında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Naki'nin aracına 2 kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polisin inceleme başlattığı belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Amedsporlu Deniz Nakiye silahlı saldırı

DENİZ NAKİ KİMDİR?
1989 yılında Almanya Düren’de dünyaya gelen futbolcu Deniz Naki futbol hayatına doğduğu yerin takımı FC Düren altyapısında başlamıştır.

Daha sonra Bayer Leverkusen altyapısına geçmiş ardından 2. Lig ekiplerinden Rot Weiss Ahlen takımına kiralık olarak gitti. Sonrasında sırasıyla FC St. Pauli, SC Paderborn, Gençlerbirliği gibi kulüplerde oynadı ve son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Amedspor'a gitti. Naki, şu an kariyerine Amedspor'da devam etmektedir.

Deniz Naki hem anne hem’de baba tarafından aslen Tunceli Dersim'lidir.

saldırıTatil

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