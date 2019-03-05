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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
05.03.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Amed Sportif futbolcusu Mansur Çalar kadroya alınmadı

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Amed Sportif futbolcusu Mansur Çalar kadroya alınmadı

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’de Sakaryasporlu futbolcuların kendilerini darp ettiği iddasıyla suç duyurusunda bulunduğu Mansur Çalar, teknik direktör Mehmet Budakın tarafından yarın oynanacak Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçının kadrosuna dahil edilmedi. 

Mansur’un dinlenmesi ve kendisini toprlaması için yarın oynanacak Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçının kadrosuna dahil etmediğini belirten Budakın, "Görüyoruz ki futbolcumuz Mansur Çalar ile ilgili haksız bir linç kampanyası başlatılmıştır. O görüntüleri defalarca izledim. Adamın elinde bir şey yok. Eğer elinde bir cisim olsa rakip oyuncular tepki verir. Ortada bir tepki de yok. Bunu büyütmenin ve oraya buraya çekmenin bir anlamı yok. Herkes bunu iyi bilsin ki, biz Mansur Çalar kardeşimizin yanındayız ve onu kimseye yedirtmeyiz. Bu böyle biline. Mansur, karşı karşıya kaldığı linç girişimi ile bir hayli yıprandı. Morali alt üst oldu. Bu nedenle, dinlensin, toparlansın diye onu yarın deplasmanda oynayacağımız Niğde Anadolu Futbol Kulübü maç kadrosuna dahil etmedim" dedi.

Amed Sportif futbolcusu Mansur Çalar kadroya alınmadı

Sakaryasporlu futbolcuların şikayeti sonrası polis soruşturma başlattı!Cumartesi günü Diyarbakır’da oynanan Amedspor - Sakaryaspor maçında saha içinde yaşanan olayların yankıları büyüyor. Sakaryaspor maçta futbolcularının jilet ile yaralandığını iddia ederken, Amedspor oyuncularının elinde kesici ve delici bir alet olmadığını ve taraftarlarının tahrik edildiğini öne sürdü. Polis, Sakaryasporlu futbolcuların şikayeti sonrası olay hakkında soruşturma başlattı.
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