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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)
20.02.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Amed Sportif Faaliyetler'den Beşiktaş'a transfer; Muhammed Eren

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Amed Sportif Faaliyetler'den Beşiktaş'a transfer; Muhammed Eren

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün altyapısında oynayan ve kendi kategorisinde son iki yıldır üst üste gol kralı olan U14 Milli Takım oyuncusu Muhammed Eren (14), Beşiktaş'ın altyapı takımına transfer oldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün altyapısında oynayan ve kendi kategorisinde son iki yıldır üst üste gol kralı olan U14 Milli Takım oyuncusu Muhammed Eren (14), Beşiktaş'ın altyapı takımına transfer oldu.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün forvet oyuncu Muhammed'e Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in de talip olduğu ancak futbolcunun tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığı öğrenildi. Muhammed'in transferiyle ilgili Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden şu açıklama yapıldı:

"Sergilediği üstün performansla Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir gibi birçok kulübün talip olduğu Muhammed Eren, oluşan şartlar neticesinde tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. Hem A takımımıza sporcu yetiştiren, hem de Süper Lig takımları başta olmak üzere birçok takıma sporcu transfer eden altyapı hocalarımıza teşekkür ederken, Beşiktaş'a transfer olan sporcumuza da bundan sonraki futbol hayatında üstün başarılar diliyoruz. Muhammed'in başarısı bizlere gurur kaynağı olacaktır."

"MUHAMMED İLE GURUR DUYUYORUM'

Amed Sportif Faaliyetler U14 Takımı Antrenörü Erhan Ölker, Muhammed ile gurur duyduklarını ifade ederek, "Muhammed son iki yıldır kendi yaş grubunda gösterdiği üstün performans ile önce milli takıma seçildi. Şimdi ise Süper Lig'in 4 büyüklerinden Beşiktaş'a transfer olarak hepimizi sevindirdi. Emeklerimizin karşılığını almak bizleri inanılmaz motive edip daha fazla işimize sarılmamıza vesile oluyor. Bu başarısından dolayı sporcum Muhammed ile gurur duyuyorum. Şehrini ve kulübünü en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphem yok. Sabırla, çok çalışarak daha iyi yerlere gelecektir. Bununla yetinmeyip hedefleri her zaman ileri koyup büyük bir oyuncu olacağından hiç şüphem yok" dedi.

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