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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerAmed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne Bodrum deplasmanında taraftar yasağı geldi
Spor Arena Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne Bodrum deplasmanında taraftar yasağı geldi
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08.02.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne Bodrum deplasmanında taraftar yasağı geldi

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Spor Toto 2'inci Lig Kırmızı Grup'da mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün cumartesi günü deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile oynayacağı karşılaşmaya, İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla rakip takıma taraftar yasağı getirildi.

Son olarak Sivas Belediyespor deplasmanında oynanması gereken maça taraftar yasağını protesto etmek için çıkmayan ve bu yüzden 3 puanı silinen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde Başkan Nurullah Edemen, bu maça da çıkıp çıkmayacakları konusunu yönetim kurulu ile bugün görüşeceklerini belirtti.
Spor Toto 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta bugüne kadar oynadığı 60 deplasman maçından 41'ine taraftar yasağı getirilen Amed Sportif Faaliyetler Kulubü'ne, cumartesi günü oynayacakları Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçında da taraftar yasağı getirildi. İl Spor Güvenlik Kurulu, Muğla Valisi Esengül Civelek Başkanlığında yaptığı toplantıda, 10 Şubat'ta Bodrum ilçe stadında oynanacak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Amed Sportif Faaliyetler Kulübü mücadelesine, konuk ekip taraftarının alınmaması yönünde karar aldı.

Alınan karar şu şekilde: "Müsabakanın oynanacağı tarihte sayın Başbakanımızın Muğla il merkezimizde programı olması sebebiyle ilçemizde görevli emniyet teşkilatı personelinin bir kısmı ile çevik kuvvet personelinin Muğla il merkezinde görev alacak olması, Bodrum Belediyesi Bodrumspor futbol takımının ligde düşmemeye oynaması dolayısıyla ev sahibi takım taraftarının yoğun ilgi göstereceği değerlendirildiğinden, müsabakanın oynanacağı stadın fiziki şartları da düşünüldüğünde Amed Sportif Faaliyetler takım taraftarının müsabakaya gelmesi durumunda, müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında ev sahibi takım taraftarları ile aralarında telafisi mümkün olmayan muhtemel olayların önüne geçilebilmesi amacıyla, misafir takım Amed Sportif Faaliyetler Kulübü seyircisinin stada alınmaması ve misafir takım seyircisi için tribün ayrılmaması, 622 sayılı Kanun ile 12'inci madde b bendi gereğince, 'Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin spor alanlarına sokulmaması yasaktır.' hükmü doğrultusunda hareket edilmesine, alınan kararların ilgili kurumlara dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ BAŞKANI EDEMEN: "MAÇLARA ÇIKMAMAMIZ İÇİN BİZİ ZORLUYORLAR"
Son deplasman maçı olan Sivas Belediyespor maçına deplasmandaki taraftar yasaklarını protesto nedeniyle çıkmadıkları için 3 puanı silinen ve 3-0 hükmen mağlup sayılan Amedspor'un Bodrum deplasmanına gidip gitmeyeceği, yönetim kurulu üyelerinin bugün yapacağı toplantıda belli olacağı belirtildi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, "Sivas maçı için aldığımız kararı, diğer maçlar için de uygulayacağımızı söylemiştik. Bodrum deplasmanı için de taraftar yasağı alındı. Normalde yarın futbol kafilesinin maçın oynanacağı şehire gitmesi gerekiyor. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarla bu gün bir toplantı yapacağız. O toplantıda bu konuyu görüşeceğiz. Deplasmanda oynadığımız takımların bulunduğu şehrin yöneticileri maçlara çıkmamamız için bizi zorluyor. Bu kadar basit bir gerekçe ile taraftarlarımız maçlara alınmamasını anlamıyoruz" dedi.

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