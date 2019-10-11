Amatörler sporun can damarı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amatör Spor Haftası dolayısıyla 81 ilin amatör spor kulüp yöneticileri ve federasyon başkanları ile bakanlığın konferans salonunda bir araya gelirken, misafirlerini, “Evinize, yuvanıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz” diyerek selamladı.
BİRLİK, BERABERLİK ZAMANI
Konuşmasının başında Barış Pınarı Harekatı’na değinen Bakan Kasapoğlu, “Mehmetçiğimize, kahraman ordumuza muzafferiyet temenni ediyoruz” dedi.
Bakan Kasapoğlu, “Spor, birleştirici ve beraberliğe vesile olan bir olgu. İçimizde olduğumuz günler her günden daha fazla birliğe beraberliğe ihtiyacımız olan günler. Bu nedenle böyle bir günde Amatör Spor Haftası’nı kutlamamız önemli bir mesaj.” diye konuştu.
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