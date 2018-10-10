'Amatör Spor Haftası' paneli Bakırköy'de yapıldı

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan ve moderatörlüğünü Sait Babaoğlu’nun yaptığı panele konuşmacı olarak; Buse Karacabay (Milli Sporcu- Serbet Dalış Apnea Dünya 7.cisi, Türkiye Rekortmeni), Saffet Akyüz(Eski Milli Futbolcu), Serhat Ulueren(TV Programcısı ve Spor Yorumcusu), Esra Bingöl(Diyetisyen), Prof. Dr. Nazif Ekin Akalan( Kültür Üni. Sağlık Bilimleri Fak. Dekanı), Metin Albayrak(Gençlik ve Spor İlçe Müdürü) ve Emrullah Aydın(İlçe Milli Eğitim Müdürü) katıldı.

Teknoloji ve iletişim olanakları arttıkça çocukların ve gençlerin spordan uzaklaştığını ve zararlı alışkanlıklardan korumanın güçleştiğini ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu açılış konuşmasında şunları söyledi: “ Biz Bakırköy Belediyesi olarak eğitim, sağlık, kültür-sanat konularında bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla sürekli paneller, konferanslar düzenliyoruz ama en çok da spor alanındaki çalışmaları önemsiyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, iletişimini güçlendirmesi, sosyal çevresinde başarılı iletişim ağı kurabilmesi ve bedensel anlamda güçlü, zihinsel anlamda da kendilerini daha iyi ifade edebilmelerinin yolu spordan geçiyor. Bakırköy Belediyesi’nin bu anlamda Türkiye’ye örnek olan çalışmaları var. İki büyük spor kompleksinde(Atatürk Spor ve Yaşam Köyü ile Bakırköy Sanatçılar Parkı ve Spor Kompleksi) amatör spor kulüplerimizle, okullarımızla ve yetişkin yurttaşlarımızla çok başarılı çalışmaları sürdürüyoruz. Uzman spor eğitmenlerimizle yazın ve kışın sporun pek çok dalında ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Fakat aynı zamanda bir hekim olarak da söylüyorum; ne yazık ki kötü alışkanlıklara eğilim gösteren çocuklarımızın ve gençlerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Maalesef teknoloji ve iletişim olanakları arttıkça çocuklarımız ve gençlerimiz spordan uzaklaşıyor, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak güçleşiyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik edici çalışmaları Türkiye’nin her yerinde yapmalıyız. Sağlıklı zihinler ancak sağlıklı bedenlerde olur. Doğru alanlarda motive etmeliyiz. Herkese spor dolu günler diliyorum.”

Panelistlerde yaptıkları konuşmalarda sporun çocukların sadece bedensel gelişimi üzerinde değil aynı zamanda ruhsal ve mental gelişimleri üzerinde de çok olumlu etkisi olduğunu, aynı zamanda günümüzün kabusu olan obeziteyle mücadelenin de en etkin yolu olduğunu ifade ettiler.