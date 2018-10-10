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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.10.2018 - 17:36, Son Güncelleme:

'Amatör Spor Haftası' paneli Bakırköy'de yapıldı

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'Amatör Spor Haftası' paneli Bakırköy'de yapıldı

Bakırköy Kaymakamlığı ve Bakırköy Belediyesi tarafından “Amatör Spor Haftası “ münasebetiyle düzenlenen “Sporun çocukların gelişimi üzerindeki etkileri ve obezite “ konulu panel Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan ve moderatörlüğünü Sait Babaoğlu’nun yaptığı panele konuşmacı olarak; Buse Karacabay (Milli Sporcu- Serbet Dalış Apnea Dünya 7.cisi, Türkiye Rekortmeni), Saffet Akyüz(Eski Milli Futbolcu), Serhat Ulueren(TV Programcısı ve Spor Yorumcusu), Esra Bingöl(Diyetisyen), Prof. Dr. Nazif Ekin Akalan( Kültür Üni. Sağlık Bilimleri Fak. Dekanı), Metin Albayrak(Gençlik ve Spor İlçe Müdürü) ve Emrullah Aydın(İlçe Milli Eğitim Müdürü) katıldı. 

Teknoloji ve iletişim olanakları arttıkça çocukların ve gençlerin spordan uzaklaştığını ve zararlı alışkanlıklardan korumanın güçleştiğini ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu açılış konuşmasında şunları söyledi: “ Biz Bakırköy Belediyesi olarak eğitim, sağlık, kültür-sanat konularında  bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla sürekli paneller, konferanslar düzenliyoruz ama en çok da spor alanındaki çalışmaları önemsiyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, iletişimini güçlendirmesi, sosyal çevresinde başarılı iletişim ağı kurabilmesi ve bedensel anlamda güçlü, zihinsel anlamda da kendilerini daha iyi ifade edebilmelerinin yolu spordan geçiyor. Bakırköy Belediyesi’nin bu anlamda Türkiye’ye örnek olan çalışmaları var. İki büyük spor kompleksinde(Atatürk Spor ve Yaşam Köyü ile Bakırköy Sanatçılar Parkı ve Spor Kompleksi) amatör spor kulüplerimizle, okullarımızla ve yetişkin yurttaşlarımızla çok başarılı çalışmaları sürdürüyoruz. Uzman spor eğitmenlerimizle yazın ve kışın sporun pek çok dalında ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Fakat aynı zamanda bir hekim olarak da söylüyorum; ne yazık ki kötü alışkanlıklara eğilim gösteren çocuklarımızın ve gençlerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Maalesef teknoloji ve iletişim olanakları arttıkça çocuklarımız ve gençlerimiz spordan uzaklaşıyor, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak güçleşiyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik edici çalışmaları Türkiye’nin her yerinde yapmalıyız. Sağlıklı zihinler ancak sağlıklı bedenlerde olur. Doğru alanlarda motive etmeliyiz. Herkese spor dolu günler diliyorum.” 

Panelistlerde yaptıkları konuşmalarda sporun çocukların sadece bedensel gelişimi üzerinde değil aynı zamanda ruhsal ve mental gelişimleri üzerinde de çok olumlu etkisi olduğunu, aynı zamanda günümüzün kabusu olan obeziteyle mücadelenin de en etkin yolu olduğunu ifade ettiler.

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