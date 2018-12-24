Amatör maçta sürpriz misafir!
Balıkesir 1.Amatör Küme Merkez A Grubu'nda dün oynanan Yeni Kavakspor-Savaştepe Belediyespor maçında ilginç bir olay yaşandı.
Ali Hikmet Paşa Futbol Tesisleri'nde Yeni Kavakspor ile Savaştepe Belediyespor arasında oynanan mücadelede sahaya giren bir köpek etrafında gelişen olaylara aldırmadı.
Soyunma odalarının bulunduğu bölümden sahaya giren köpek taç çizgisi boyunca yürüdü.
Maçın hakemi o esnada oyunu devam ettirirken köpek de geldiği gibi sessizce sahayı terk etti.
Oyuncular yaşanan olayı doğal karşılarken maç durmadan devam etti.
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