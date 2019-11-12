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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.11.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Amatör maçta kavga çıktı! 9 oyuncuya seyirden yasaklama tedbiri...

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Amatör maçta kavga çıktı! 9 oyuncuya seyirden yasaklama tedbiri...

Ordu 1. Amatör Lig'de hafta sonu Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor arasında oynanan maçta kavgaya karıştığı tespit edilen 9 oyuncuya "spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri" uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim'de Altınordu Spor Tesislerinde Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor arasında oynanan Ordu 1. Amatör Lig futbol müsabakasının bitiminde saha içinde her iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Müsabakada görevli ekiplerin araya girerek olayın daha da büyümesini engellediği aktarılan açıklamada, "Arbede sonucu yaralanan 3 oyuncunun gerekli tedavileri yapılmak üzere 112 unsurları ile hastaneye intikali sağlanmış, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yaşanan arbedenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünce gerekli tespitlerin yapıldığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her iki takımdan 9 oyuncuya Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat doğrultusunda, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince 'Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklama Tedbiri' uygulanmıştır. Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir." 

Amatör maçta kavga çıktı 9 oyuncuya seyirden yasaklama tedbiri...

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