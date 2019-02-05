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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
05.02.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Amatör ligden Beşiktaş’a transfer oldu

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Amatör ligden Beşiktaş’a transfer oldu

Karabük 1. Amatör Lig takımlarından 5000 Evlerspor’un genç kalecisi Oğuzhan Çelik Beşiktaş’a transfer oldu.

Karabük’te daha önce Beşiktaş’ta forma giyen eski milli oyuncu İbrahim Kaş’ın da yetiştiği 5000 Evlerspor’da forma giyen 17 yaşındaki kaleci Oğuzhan Çelik, Beşiktaş Kulübü’nde yapılan ve 3 gün süren seçmeler sonucunda seçildi ve amatör vize ile transfer olarak Beşiktaş 17 yaş grubunda forma giyecek.

Amatör bir takımdan Beşiktaş’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Oğuzhan Çelik, “Çok büyük bir mutluluk. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Küçük bir takımdan, amatör bir takımdan oraya gitmek, görülmek çok güzel bir duygu. Burada çoğu arkadaşım da yetenekli. Biz de öyleyiz. Bizi keşfettiler ve gördüler. Abilerimizin yardımıyla da elemelere girdik ve kazandık. Çok güzel bir duygu. Bu duyguyu yaşamak güzeldi” dedi.

Milli takım hedefi olduğunu da belirten Çelik, “Beşiktaş’ta kendimi daha da geliştirip, daha çok antrenmanla, çift antrenman olursa çift antrenman yapıp kendimi daha da büyüteceğime ve profesyonelliğe kadar ilerleyeceğimi düşünüyorum. Milli takıma gitmeyi de çok istiyorum. Bunun için sonuna kadar çalışacağım. Her zaman en iyisi olmak için çabalayacağım” ifadelerini kullandı.

“Her şehirden özel oyuncular seçilmiş”
Amatör liglerde oyuncuların kendilerini geliştirebileceklerini ifade eden Çelik, “Küçük yaştan beri oynayanların daha çok çalışmalarını tavsiye ederim. Oralardaki oyuncular daha değerli ve daha iyi. Her şehirden özel oyuncular seçilmiş. Amatör liglerde kendilerini geliştirip daha iyi yerlere gidebilirler” diye konuştu.

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Genç kaleci futbola başladığı ve keşfedildiği amatör takım 5000 Evlerspor’un hep yanında olacağını, ileride profesyonel olursa da her türlü yardımı yapacağını söyledi.

“Milli takımın kalesinde göreceğiz”
Oğuzhan Çelik’i ilerleyen yıllarda profesyonel olarak da göreceğini, milli takımın kalesini koruyacağını ifade eden 5000 Evlerspor Kulüp Başkanı Metin Güney, “Oğuzhan 5000 Evlerspor’a geldiği zaman küçük yaşta gelmişti. O zaman onun yeteneğini keşfetmiştik. Sürekli olarak maçlarda oynattık. Hazırlık maçlarında oynattık. Onun daha da iyi olacağını bildiğimiz için, kendisi de bu işe inandı ve devamlı bir şekilde çalışarak hak ettiği yere doğru yere gidiyor. Daha önce İbrahim Kaş’ı göndermiştik. İbrahim Kaş orada oynadı. Ardından 2008 doğumlu bir oyuncumuzu daha gönderdik. Onu da beğendiler. O da devam edecek. Oğuzhan’ı da 3 haftalık deneme sürecinden sonra kendisinin Beşiktaş’a layık olduğuna inanarak kabul edildi. İlerisi için kendisini düşünüyorsa, bizleri 5000 Evlerspor’u da düşünüyorsa çok çalışacaktır. 5000 Evlerspor’a çok katkısı olacaktır. Ben inanıyorum ki zaten yeteneği orada keşfedildi. Beşiktaş kolay kolay oyuncu olmaz. 3 hafta denediler ve 3 hafta neticesinde beğendiler. Allah nasip ederse bundan sonra onu Beşiktaş formasıyla göreceğiz. İleride profesyonel olarak ta göreceğiz. İleride milli takım kalesinde de göreceğiz. Ben şimdiden ona Allah yolunu açık etsin diyorum” şeklinde konuştu.

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