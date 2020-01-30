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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 00:03,Son Güncelleme:/

Amatör lig takımı Epinal, Lille'i Fransa Kupası'ndan eledi

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Amatör lig takımı Epinal, Lille'i Fransa Kupası'ndan eledi

Fransa Kupası son 16 turunda amatör lig ekiplerinden Epinal, sahasında Lille'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kupanın son 16 turunda milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda bulunduran Lille, Colombiere Stadı'nda amatör lig ekibi Epinal'a konuk oldu.

Lille, 8. dakikada Loic Remy'nin attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı. Fransa'da amatör seviyeye denk gelen 4. ligde mücadele eden Epinal, Jean-Philippe Krasso'nun 54 ve 61. dakikalarda bulduğu gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale çıkarak kupada sürprize imza attı.

Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı Lille'de Mehmet Zeki Çelik ise karşılaşmada yedekler arasında yer aldı ve forma şansı bulamadı.

Öte yandan Paris Saint-Germain ise 3. lig takımı Pau'yu deplasmanda 2-0 yenerek son 8 arasına kaldı.

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Amatör lig takımı Epinal, Lillei Fransa Kupasından eledi

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