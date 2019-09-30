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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
IHA
30.09.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Amatör Lig maçında tam 13 gol atıldı

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Amatör Lig maçında tam 13 gol atıldı

Tekirdağ Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Kapaklıspor, evinde karşılaştığı 1461 Karadenizspor’u 10-3 yenerek haftayı 3 puanla kapattı

Kapaklıspor, Süper Amatör Ligi 2019 - 2020 sezonunun ikinci haftasında 1461 Karadenizspor’u ağırladı.

Maç öncesi sezon açılışını gerçekleştiren sarı-lacivertli takım, oynadığı güzel oyunla da futbolseverlerin beğenisini topladı. 1461 Karadenizspor’a karşı 10 - 3’lük bir galibiyet alan Kapaklıspor, haftayı 3 puanla kapattı.

Kapaklıspor, karşılaşmaya; Bekir, Anıl, Tolga, Koray, Eray, Şaban, Murat, Emir, Nusredtin, Tezcan, Tuğrul 11'i ile çıkarken, konuk takım ise maça; Mustafa, Ali, Oğuzhan, Alper, Mazlum, Okan, Adem, Burak, Hasan, Yusuf, İsmail 11'i ile başladı.

İlk gol Emir'den

Kapaklıspor, karşılaşmaya hızlı başladı. Maçın 5. dakikasında Kapaklıspor adına beklenen gol Emir Asım’ın ayağından geldi. Emir, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

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Saha gerildi

İlk golün ardından moral bulan sarı-lacivertliler, rakip kaleye baskısını sürdürdü. Maçın 17. dakikasında Tezca'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Murat, skoru 2-0 yaptı. 24. dakikada ise Emir’in ortasında Murat, şık bir kafa vuruşu ile farkı 3’e çıkardı.

Mücadelenin 40. dakikasında ise sahada gergin anlar yaşandı. 1461 Karadenizspor oyuncusu Adem, seyirci ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın uzaması üzerine hakem sarı kartına başvurdu.

1461 Karadenizspor, maçın 45. dakikasında Alper’in ayağından gelen golle moral buldu ve ilk yarı 3 - 1 Kapaklıspor üstünlüğü ile noktalandı.

Maçın yıldızı Murat oldu

İkinci devrede farkı açmak isteyen Kapaklıspor, Karadenizspor kalesini adeta ablukaya aldı. 49. dakikada Tuğrul’un pasında Nusredtin, kendisinin ilk, takımının 4. golünü kaydetti. 50. dakikada Karadenizspor, Alper’in golü ile skoru 4-2 yaptı.

Müsabakanın 52. dakikasında organize bir atak gerçekleştiren sarı-lacivertli ekip, bu kez Kaptan Tezcan’ın golü ile 5-2 öne geçti. 65, 69 ve 74. dakikada Murat’ın golü ile fark 6’ya yükseldi. Murat, 9 dakika içinde attığı üç gol ile rakip kalede toplam 5 gole ulaştı ve maçın yıldızı oldu.

Son sözü Şaban söyledi

Maçın bitmesine 20 dakika kala farkı iyice açan Kapaklıspor, bir anlık hata sonucu kalesinde ikinci golü gördü. 80. dakikada 1461 Karadenizspor’da Okan, skoru 8 - 3 yaptı. Golün ardından hızlı bir atak geliştiren Kapaklıspor, Tuğrul’un şutunda golü buldu ve müsabaka 9 - 3'e geldi. Murat’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Şaban, meşin yuvarlağı ağlara göndererek maçın skorunu belirledi.

Karşılaşma, Kapaklıspor’un 10 - 3’lük üstünlüğü ile sona erdi. Bu sezon seyircisi önünde ilk maçına çıkan Kapaklıspor, güzel oyun ve farklı galibiyetle büyük beğeni topladı.

 

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