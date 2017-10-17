Rosenheim Türk Spor ile Prütting arasında pazar günü oynanan Kreisliga A ligi maçında hakem Türksporlu futbolculara tam beş kırmızı kart gösterdi. Türksporlular sahada altı kişi kalınca maç 60. dakikada iptal oldu. Maçtan sonra çıkan olaylardan sonra hakem iki Türksporlu futbolcuya daha kırmızı kart gösterdi. Futbolcular ve yöneticiler arasında çıkan kavga sonucunda taraflar hastanelik oldu.

MAÇ 2-2 TATİL EDİLDİ

Türkspor Başkanı ve antrenör Hakan Kuş, yaşananları şöyle anlattı: “Maçı 19 yaşındaki genç bir hakem yönetti. Karşılaşmaya hakim olamadı. 2-0 öne geçtikten sonra hatalı kararlar vermeye başladı. Futbolcuların itirazlarına da sürekli kartlar çıkardı. 60. dakikaya gelindiğinde sahada altı kişi kaldık. Maç da tatil edildi. Soyunma odasına giderken karşılıklı itirazlar vardı. Ancak şiddet yoktu. Saha kenarına koşup kendi futbolcularımı hakem ve rakip takımdan uzaklaştırmak istedim. Tam bu sırada sol yanımdan bir yumruk yedim ve olaylar da ondan sonra çığırından çıktı” dedi.

HASTANEDE ÖZÜR DİLEDİ

Kuş, çıkan olayların yeşil sahada olmaması gerektiğini hatırlatarak “Beni hastaneye kaldırdılar. Yumruk atan ve kavganın büyümesinine neden olan kişi gelip benden özür diledi. Ancak ben şikayetçi oldum. Kavgayı ateşleyen kişinin sahaya inmeye bile hakkı yoktu. Tüm sorumluluk onun” dedi.

Türkspor Genel Sekreteri yöneticisi Aytekin Aksel ise, yerel basının kendilerini suçlamalarına tepki gösterdi. Aksel “Spor alanlarında olmaması gereken olaylar oldu. Buradaki yerel basının bizi suçlaması ise büyük haksızlık. Bizimle görüşmeden, tek yanlı haberler yaptılar” dedi.