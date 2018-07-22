Alves'ten Neymar'a destek
PSG’nin yıldız isimlerinden Dani Alves, Dünya Kupası’nda sürekli kendini yere attığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan milli takımdan da arkadaşı Neymar için açıklamalarda bulundu.
PSG’nin yıldız isimlerinden Dani Alves, Dünya Kupası’nda sürekli kendini yere attığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan milli takımdan da arkadaşı Neymar için açıklamalarda bulundu.
35 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, “Neymar ile ilgili her şey haber olabiliyor. O bu haberlerin ardından duygulanıyor, eleştiriliyor; saçlarını boyatıyor, yine eleştiriliyor. O insanları Neymar’ın yerinde görmek isterdim” ifadelerini kullandı. (Fanatik)
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