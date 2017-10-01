Altıparmak: "3 puan altın değerindeydi"

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunu çok istediklerini ve güzel bir mücadelenin sonucunda rakipleri karşısında farklı bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Alınan galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik eden Altıparmak, şöyle konuştu:

''Diğer maçların sonuçlarına göre bugün aldığımız üç puan bizim için altın puan değerindeydi. Çok iyi bir takıma karşı oynadık ama kendi gücümüzü de biliyorduk. Özellikle kendi sahamızda taraftarımıza böyle bir galibiyet hediye etmek hepimizin en büyük amacıydı. Balıkesirspor Baltok ve Altınordu maçlarında galibiyet hediye edememiştik ama artık iç sahadada kazanmaya başladık. Çaykur Rizespor gibi bir takımı 3-1 ile geçmek hem moral olarak hem de motivasyon olarak bizim için çok önemliydi. Sadece bir maç kazandık, ayağımızı yere basıp bu maçı unutacağız ve önümüzdeki Ümraniyespor maçına hazırlanacağız.''