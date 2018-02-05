Altınordu'ya yan bakılmıyor
Spor Toto 1'inci Lig'de 20'nci haftanın kapanış maçında Altınordu evinde Balıkesirspor Baltok'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve Play-Off iddiasını güçlendirdi. Ev sahibi ekibin gollerini 5'inci dakikada Erdoğan, 12'nci dakikada Barış atarken, konuk takımın tek golü 65'inci dakikada Abdülkadir'den geldi. Bu sonuçla Altınordu 29 puana ulaşırken, Balıkesirspor 29 puanda kaldı.
Spor Toto 1'inci Lig'de 20'nci haftanın kapanış maçında Altınordu evinde Balıkesirspor Baltok'u 2-1 mağlup etti.
STAT: Bornova
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Özgür Ertem (xx), Önder Yılmaz (xx)
ALTINORDU: Erce (xx) - Murat (xx), Uğur (xx), Hasan (xxx), Yusuf (xxx), Deniz (xxx), Serkan (xx), Barış (xxx) (Dk. 75 Ali Mert xx, Kerim Avcı (xx) (Dk. 83 Rıdvan), Erdoğan (xxx), Mirkan (xx) (Dk. 66 Oğulcan xx)
BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (x) - Cüneyt (xx), Uğur (x) (Dk. 51 Okan x), Oğuz (xx), Bülent (xx), Sedat (x) (Dk. 54 Furkan x), Foxi (x) (Dk. 37 Burak xx), Cumali (xx), Nizamettin (xxx), Abdülkadir (xxx), Otoo (x)
GOLLER: Dk. 5 Erdoğan, Dk. 12 Barış (Altınordu), Dk. 65 Abdülkadir (Balıkesirspor) SARI KARTLAR: Serkan, Erce (Altınordu), Bülent, Cüneyt (Balıkesirspor)
MAÇIN GOL ANLARI
5'inci dakikada Altınordu atağında Kerim Avcı’nın pasında topla buluşan Erdoğan sol çaprazdan ceza sahasına girip plaseyi yaptı: 1-0.
12'nci dakikada Erdoğan soldan kale sahasına çok güzel kesti, Barış gelişine vurdu: 2-0.
65'inci dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdülkadir, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 2-1.
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