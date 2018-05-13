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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
13.05.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

Altınordu'ya Serkan'dan veda

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Altınordu'ya Serkan'dan veda

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da kaptan Serkan Göksu, yeni sezonda yoluna yeni bir kulüpte devam edeceğini açıkladı.

İzmir ekibinde 4 sezon forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 31 Mayıs'ta sona erecek sözleşmesini yenilemeyeceğini iletti. Şeytan'da toplam 121 maçta forma giyen orta saha oyuncusu kariyerini farklı bir kulüpte sürdürmek ve gençlerin önünü açmak amacıyla aldığı ayrılma kararını teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na bildirdi. Serkan Göksu, "Altınordu'da kaptanlık onuruna ulaştım. Üç kez Play-Off'u son maça kadar kovalama heyecanı yaşadım. Artık ayrılık vakti geldi" dedi.
Altınordu'daki misyonunu tamamladığını belirten Serkan, "Bu bir yolculuk. Benim için her anı çok güzel duygularla geçti. 20 yaşında bir genç olarak geldiğim kulübümden deneyimli, kariyerli ve hedefleri olan bir oyuncu olarak ayrılıyorum. Her güzel şeyin bir sonu var. Önemli olan doğru zamanda ve kimseyi üzmeden karar alıp uygulamak. En doğru zamanın ise şimdi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

2014'te Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Serkan, 1. Lig'de 111 maçta oynarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 müsabakada görev aldı, 6 asist yapıp 2 kez gol sevinci yaşadı.

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