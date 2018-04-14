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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
14.04.2018 - 17:09, Son Güncelleme:

Altınordu'ya bir darbe de G.Antep'ten!

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Altınordu'ya bir darbe de G.Antep'ten!

Spor Toto 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 3-2 mağlup etti. Yükselişi sona eren Altınordu 3 maçtır kazanamıyor.

STAT: Gaziantep Stadyumu

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu , Cemal Alpay , Gökhan Barcın

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak - İsmail , Segbefia , Ba Adama (Dk. 46 Muhammed ), Özgür , Yasin , Gökhan , Mehmet (Dk. 79 Özgür Özkaya ), Del Valle , Okan (Dk. 62 Jefferson ), Ahmet

ALTINORDU: Erce - Uğur , Yusuf , Murat , Serkan (Dk. 79 Alican ), Recep , Erdoğan , Kerim , Deniz (Dk. 67 Berkay ), Barış , Enis (Dk. 46 Fatih )

GOLLER: Dk. 32 Özgür, Dk. 61 Jefferson, Dk. 90 Yasin (Gazişehir Gaziantep) - Dk. 25 Barış, Dk. 87 Murat (Altınordu)

SARI KARTLAR: Mehmet, Segbefia, İsmail, Ahmet (Gazişehir Gaziantep)

PUAN DURUMU
Ptt 1. Lig
SIRATAKIMOAVP
4Önceki4 Gazisehir Gaziantep312653
5Önceki5 Boluspor301950
6Önceki6 Altınordu31849
7Önceki10 İstanbulspor31446
8Önceki7 Balıkesirspor30745
Puan durumu

Altınorduya bir darbe de G.Antepten

MAÇTAN DAKİKALAR

25’inci dakikada sağ kanattan atak yapan Altınordu’da Serkan’ın pasıyla ceza alanı içinde buluşan Barış topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1.

32’nci dakikada sol kanattan topla beraber ilerleyen Del Valle ceza alanı içine ortasını yaptı. Topa iyi yükselen Özgür kafayla vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

57’nci dakikada orta sahada kazandığı topla beraber ceza alanı içine ilerleyen Himmet kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Erce’de kaldı.

65’inci dakikada sağ kanatta topu kazanan Yasin, topu ceza alanı içine gönderdi. Topa iyi yükselen Jefferson kafayla vurarak ağlara gönderdi: 2-1.

87’nci dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Murat’ın ceza alanı içine gönderdiği topla buluşan Alican, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.

90’ıncı dakikada sağ kantta ceza alanına yakın bir noktada topla buluşan Jefferson topu gerideki Yasin’e bıraktı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2.

Karşılaşma Gazişehir Gaziantep’in 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

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