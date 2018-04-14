Altınordu'ya bir darbe de G.Antep'ten!
Spor Toto 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 3-2 mağlup etti. Yükselişi sona eren Altınordu 3 maçtır kazanamıyor.
STAT: Gaziantep Stadyumu
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu , Cemal Alpay , Gökhan Barcın
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak - İsmail , Segbefia , Ba Adama (Dk. 46 Muhammed ), Özgür , Yasin , Gökhan , Mehmet (Dk. 79 Özgür Özkaya ), Del Valle , Okan (Dk. 62 Jefferson ), Ahmet
ALTINORDU: Erce - Uğur , Yusuf , Murat , Serkan (Dk. 79 Alican ), Recep , Erdoğan , Kerim , Deniz (Dk. 67 Berkay ), Barış , Enis (Dk. 46 Fatih )
GOLLER: Dk. 32 Özgür, Dk. 61 Jefferson, Dk. 90 Yasin (Gazişehir Gaziantep) - Dk. 25 Barış, Dk. 87 Murat (Altınordu)
SARI KARTLAR: Mehmet, Segbefia, İsmail, Ahmet (Gazişehir Gaziantep)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|4Önceki4
|Gazisehir Gaziantep
|31
|26
|53
|5Önceki5
|Boluspor
|30
|19
|50
|6Önceki6
|Altınordu
|31
|8
|49
|7Önceki10
|İstanbulspor
|31
|4
|46
|8Önceki7
|Balıkesirspor
|30
|7
|45
MAÇTAN DAKİKALAR
25’inci dakikada sağ kanattan atak yapan Altınordu’da Serkan’ın pasıyla ceza alanı içinde buluşan Barış topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1.
32’nci dakikada sol kanattan topla beraber ilerleyen Del Valle ceza alanı içine ortasını yaptı. Topa iyi yükselen Özgür kafayla vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
57’nci dakikada orta sahada kazandığı topla beraber ceza alanı içine ilerleyen Himmet kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Erce’de kaldı.
65’inci dakikada sağ kanatta topu kazanan Yasin, topu ceza alanı içine gönderdi. Topa iyi yükselen Jefferson kafayla vurarak ağlara gönderdi: 2-1.
87’nci dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Murat’ın ceza alanı içine gönderdiği topla buluşan Alican, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.
90’ıncı dakikada sağ kantta ceza alanına yakın bir noktada topla buluşan Jefferson topu gerideki Yasin’e bıraktı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2.
Karşılaşma Gazişehir Gaziantep’in 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
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