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Futbol
DHA
17.12.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Altınordu’ya Anıl müjdesi!

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Altınordu’ya Anıl müjdesi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Anıl Koç'un Giresunspor karşılaşmasına yetişeceği açıklandı.

TFF 1. Lig’de geçen hafta Bursaspor ile evinde golsüz berabere kalan Altınordu’ya orta sahası Anıl Koç’tan müjdeli haber geldi.

Sağ arka adalesindeki küçük çaptaki yırtık yüzünden Bursaspor müsabakasında görev yapamayan 24 yaşındaki oyuncunun pazartesi günü deplasmanda oynanacak Giresunspor karşılaşmasına yetişeceği açıklandı.

Takımla idmanlara başlayan Anıl’ın perşembe günü yine deplasmanda Yukatel Denizlispor’la oynananacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında ise riske edilmeyeceği ifade edildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun Tire’deki ilk maçta 5-3 yenildikleri Denizlispor’a karşı perşembe günü U19 takımından birçok oyuncuya şans vereceği kaydedildi.

Altınordu’ya Anıl müjdesi

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