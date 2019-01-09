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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
09.01.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Altınordu’nun son Süper’i Alican

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Altınordu’nun son Süper’i Alican

Spor Toto 1. Lig’de ikinci yarıda hedefini ilk 6 olarak belirleyen futbolcu fabrikası Altınordu, bir gencini daha Süper Lig’e gönderdi.

Kırmızı-lacivertliler altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı orta saha oyuncusu Alican Özfesli’yi ara dönemde 1 milyon Euro karşılığında Süper Lig lideri Medipol Başakşehir’e sattı. Bu sezonu Altınordu’da geçirecek 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek seneden itibaren turuncu-lacivertli formayı giyeceği açıklandı. Kasasına yaklaşık 6.3 milyon TL koymayı garantileyen Altınordu, Alican’ın başka kulübe satışı halinde Başakşehir’den yüzde 25 de pay alacak.

Bu sezon başında 18 yaşındaki kaleci Berke ve 21 yaşındaki Barış’ı 4 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe’ye uğurlayan Altınordu, son 6 yılda toplam 5 genç futbolcusundan çok önemli gelirler elde etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın öz kaynaklara verdiği değer sonucunda tüm Avrupa’ya adını duyurmayı başaran Altınordu, ilk olarak 2016-17 sezonu başında stoperi Çağlar Söyüncü’yü Bundesliga ekibi Freiburg’a, kanat oyuncusu Cengiz Ünder’i de yine Başakşehir’e gönderdi. Freiburg’tan 2.5 milyon Euro bonservis alan Altınordu, koydurduğu bonuslarla birlikte Çağlar’dan 3.3 milyon Euro para kazandı.

Cengiz’i ise 700 bin Euro’ya Başakşehir’e veren Altınordu, yıldız futbolcunun İtalya’da Roma’ya gitmesiyle kasasını doldurdu. Roma’nın Başakşehir’e ödediği bonservisten yüzde 30 pay alan İzmir temsilcisi, 4.5 milyon Euro kazandı. Çağlar’ın sezon başında Premier Lig takımı Leicester City’le anlaşmasının ardından Altınordu’ya çok önemli bir gelir daha geldi. Leicester’ın 21 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Çağlar’dan 4.62 milyon Euro daha pay alan, sadece Çağlar’dan aldığı para 8 milyon Euro’yu bulan kırmızı-lacivertliler 6 yılda 5 genç futbolcusundan 18 milyon Euro elde etmiş oldu.

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