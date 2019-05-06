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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.05.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Altınordu'nun play-off inadı

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Altınordu'nun play-off inadı

Spor Toto 1. Lig'de bitime 2 hafta kala ilk 6 sıra içinde kendisine yer bulan İzmir temsilcisi, kalan maçlarda play-off barajında kalma mücadelesi verecek

Spor Toto 1. Lig'de 32. haftada deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu, Adana Demirspor'un puan kaybettiği haftanın ardından kendisine ilk 6 içinde yer buldu. Adanaspor galibiyetiyle puanını 54'e çıkaran Altınordu, Adana Demirspor'un deplasmanda Giresunspor'a mağlup olmasıyla 6. sıraya yükseldi. İzmir temsilcisi son iki haftaya 52 puanlı Adana Demirspor ve Ümraniyespor'un önünde girdi.

Kalan 2 haftada bu pozisyonunu korumayı hedefleyen Altınordu gelecek hafta Boluspor'u konuk ettikten sonra Giresunspor deplasmanına çıkacak. Altınordu, 2014-2015'ten itibaren tekrar mücadele ettiği 1. Lig'de ilk sezonunda play-off'u 1 puanla kaçırmış, son 2 sezonda ise averajla ilk 6 içinde kendisine yer bulamamıştı. Geçen sezon averajla Altınordu'nun önünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2016-2017'de ise Göztepe, play-off'tan Süper Lig vizesi almıştı.

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