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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
06.02.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Altınordu’nun korkusu yok

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Altınordu’nun korkusu yok

Spor Toto 1’inci Lig’de pazar günü deplasmanda lider Denizlispor’la oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarını sürdüren Altınordu’da teknik heyet futbolcuların mental hazırlığına da önem veriyor.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve ekibinin oyuncularla birebir görüşmeler yaparak takıma ekstra motivasyon oluşturduğu belirtildi.

Özellikle genç futbolculara tribün baskısı hissetmemeleri için telkinlerde bulunan kurmaylar, kırmızı-lacivertli ekibe özgüven aşılıyor. Sezonun ilk yarısında evinde Denizlispor’u 4-0 mağlup eden Altınordu, şampiyonluk mücadelesi veren rakibini yenmesi halinde Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıracağı gibi ilk 2 için de iddialı konuma gelecek.

Stoper Hasan’ın cezası sona erdiği İzmir temsilcisinde sakatlıktan çıkan forvet Serdar’ın durumu belirsiz.

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