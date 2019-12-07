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Futbol
DHA
07.12.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Altınordu'nun konuğu Adanaspor! 6 puanlık maç...

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Altınordu'nun konuğu Adanaspor! 6 puanlık maç...

TFF 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Keçiörengücü’ne 2-1 yenilerek 2’de 2 yapma fırsatını kaçıran düşme hattındaki Altınordu, yarın 14. hafta mücadelesinde evinde kendisi gibi düşme barajında yer alan Adanaspor’la kozlarını paylaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Ligde 10 puanla 16. sırada yer alan İzmir temsilcisi, bir basamak altında yer alan 9 puanlı rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

Altınordu’da sağ bek Kerim ve sol kanat Anıl’ın iyileştiği öğrenildi. İki futbolcunun forma giymesi bekleniyor.

Ligdeki tek galibiyetini iç sahada alan Adanaspor, 11 haftadır 3 puan yüzü göremedi.

ALTINORDU'nun muhtemel 11'i şu şekilde...

Erhan - Kerim, Sinan, Yusuf, Kahraman, Oğulcan, Atakan, Okan, Muhammed, Anıl, Yasin

 

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...


MevzuBahis | 6-8 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Altınordunun konuğu Adanaspor 6 puanlık maç...

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