Altınordu'nun Dünya Kupası heyecanı

İzmir ekibinde forma giyen Ozan Can Oruç, Şahan Akyüz, Embiya Ayyıldız, Egehan Gök ve Berke Özer'in yer aldığı Türkiye U17 Milli Takımı, Hindistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda B Grubu'nda mücadele edecek.
Ay-yıldızlılar, yarın Yeni Zelanda, 9 Ekim Pazartesi günü Mali, 12 Ekim Perşembe günü ise Paraguay ile karşılaşacak. 6 grupta toplam 24 takımın mücadele edeceği şampiyonada gruplarını ilk 2'de tamamlayan ülkeler ve üçüncü sırayı alacak en iyi 4 ülke bir üst tura yükselecek. Turnuvadaki eşleşmeler ikinci turdan itibaren tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak. Final, 28 Ekim'de yapılacak.