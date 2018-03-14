AltÄ±nordu'dan Süper Lig çaÄŸrÄ±sÄ±
Spor Toto 1'inci Lig'de 4'Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alan ve ilk 2 sÄ±rada yer alarak direkt Spor Toto SÃ¼per Lig'e yÃ¼kselme fÄ±rsatÄ± yakalayan AltÄ±nordu, kalan 7 haftada Ä°zmir'in desteÄŸini arkasÄ±nda hissetmek istiyor.Â
TribÃ¼ne seyirci Ã§ekemediklerini ifade eden AltÄ±nordu BaÅŸkan Vekili BarÄ±ÅŸ Orhunbilge, kentin dinamiklerinin harekete geÃ§mesi gerektiÄŸini belirterek, "Ä°zmir'in SÃ¼per Lig hedefindeki tek takÄ±mÄ± AltÄ±nordu. GÃ¶ztepe'den sonra biz de en Ã¼st ligde yer almak istiyoruz. Ä°zmir'in iki takÄ±mla SÃ¼per Lig'de temsil edilmesi, ÅŸehrimizde her hafta bir SÃ¼per Lig maÃ§Ä± olmasÄ± anlamÄ±na gelir. Ã‡ok Ã¶zlediÄŸimiz ve ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuz bu durumun gerÃ§ekleÅŸmesi mÃ¼thiÅŸ olur" dedi.
Ä°zmir'deki odalarÄ±, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ± ve her tÃ¼rlÃ¼ meslek grubunu arkalarÄ±nda gÃ¶rmek istediklerini dile getiren BarÄ±ÅŸ Orhunbilge, "BÃ¼yÃ¼k kulÃ¼plerin Ä°zmir'e gelmesi, otellerin ve restoranlarÄ±n dolmasÄ±na, kentteki ekonominin kalkÄ±nmasÄ±na katkÄ± saÄŸlÄ±yor. Ligde yabancÄ±sÄ±z oynayan, tamamÄ± yerli ve milli futbolcularla mÃ¼cadele eden AltÄ±nordu desteÄŸi hak ediyor. Kimseden ekstra bir ÅŸey istemiyoruz. YalnÄ±zca tribÃ¼nde olup bizi alkÄ±ÅŸlasÄ±nlar. DoÄŸma bÃ¼yÃ¼me bir Ä°zmirli olarak tek beklentim bu" diye konuÅŸtu.Â
Ã–te yandan AltÄ±nordu, cumartesi gÃ¼nÃ¼ evinde oynayacaÄŸÄ± Denizlispor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
BEÅžÄ°KTAÅž RADARI
SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ± veren BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gelecek sezon iÃ§in AltÄ±nordulu Ã¼Ã§ futbolcuyu gÃ¼ndemine aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Siyah-beyazlÄ±larÄ±n, Ä°zmir ekibinin altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen ikiz kardeÅŸler BarÄ±ÅŸ ve Kerim AlÄ±cÄ± ile gurbetÃ§i futbolcu ErdoÄŸan'Ä± takip ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SaÄŸ kanat oyuncusu BarÄ±ÅŸ bu sezon ÅŸimdiye kadar 9 kez rakip fileleri sarsarken, sol kanat ErdoÄŸan'Ä±n 6 golÃ¼ bulunuyor. SaÄŸ bek Kerim ise sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle sezonu erken kapattÄ±.
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle