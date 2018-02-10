Altınordu'dan Rizespor'a ağır darbe!
TFF 1. Lig’in 21. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Altınordu’yu konuk etti. Maç rakip takımın 3-0’lık galibiyetiyle sona erdi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Koray Gençerler , İsmail Şencan , Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Gökhan , Ramos , Mehmet , Recep (Lincoln dk. 40 ), Galip (Süleyman dk. 70 ), Saadane , Samudio , Özgür (Turgut dk. 40 ), Orhan , Abdullah , Vedat
Yedekler: Kaya, Cihan, Oğulcan, Koray, Furkan, Emir Han
Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez
Altınordu: Erce , Mehmet , Uğur , Hasan , Yusuf , Deniz , Serkan (Berkay dk. 76 ), Barış , Kerim (Kerim dk. 83 ?), Erdoğan , Mirkan (Oğulcan dk. 72 )
Yedekler: Berke, Ali Mert, Kerim, Recep, Muhammed
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Barış (dk. 33 ve 48), Kerim (dk. 61) (Altınordu)
Sarı kartlar: Turgut, Ramos (Çaykur Rizespor), Oğulcan (Altınordu)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|2Önceki2
|Çaykur Rizespor
|21
|12
|38
|3Önceki3
|Ankaragücü
|20
|10
|36
|4Önceki8
|Altınordu
|21
|6
|32
|5Önceki4
|İstanbulspor
|20
|4
|32
|6Önceki5
|Giresunspor
|20
|7
|31
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Samudio sağ kanattan sürdüğü topu ceza sahası içerisindeki Vedat’a gönderdi. Vedat’ın şutunda top savunmadan döndü.
16. dakikada Çaykur Rizespor takımı Özgür Çek ile köşe vuruşu kullandı. Yapılan ortayı karşılayan Ramos topu yandan auta çıkardı.
27. dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Samudio ceza sahası içerisinde topla buluştu. Sert bir şut çeken Samudio’nun topunu kaleci Erce kurtardı.
33. dakikada Barış orta sahadan altığı topla ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 0-1
48. dakikada Kerim’in pasında orta sahada topla buluşan Barış sağ kanattan sürüklediği topu ceza sahası çizgisi dışından kaleye gönderdi. Hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2
61. dakikada Altınordu takımından Mehmet sağdan yaptığı ortayı kafasıyla kaleye gönderen Kerim takımının 3. golünü kaydedtti. 0-3
73. dakikada Çaykur Rizspor oyuncusu Lincoln ceza sahası dışından çektiği sert şutta top üstten auta çıktı.
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