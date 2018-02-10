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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Altınordu'dan Rizespor'a ağır darbe!
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Futbol
10.02.2018 - 17:36, Son Güncelleme:

Altınordu'dan Rizespor'a ağır darbe!

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TFF 1. Lig’in 21. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Altınordu’yu konuk etti. Maç rakip takımın 3-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Koray Gençerler , İsmail Şencan , Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Gökhan , Ramos , Mehmet , Recep (Lincoln dk. 40 ), Galip (Süleyman dk. 70 ), Saadane , Samudio , Özgür (Turgut dk. 40 ), Orhan , Abdullah , Vedat

Yedekler: Kaya, Cihan, Oğulcan, Koray, Furkan, Emir Han

Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez

Altınordu: Erce , Mehmet , Uğur , Hasan , Yusuf , Deniz , Serkan (Berkay dk. 76 ), Barış , Kerim (Kerim dk. 83 ?), Erdoğan , Mirkan (Oğulcan dk. 72 )

Yedekler: Berke, Ali Mert, Kerim, Recep, Muhammed

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Barış (dk. 33 ve 48), Kerim (dk. 61) (Altınordu)

Sarı kartlar: Turgut, Ramos (Çaykur Rizespor), Oğulcan (Altınordu)

PUAN DURUMU
Ptt 1. Lig
SIRATAKIMOAVP
2Önceki2 Çaykur Rizespor211238
3Önceki3 Ankaragücü201036
4Önceki8 Altınordu21632
5Önceki4 İstanbulspor20432
6Önceki5 Giresunspor20731
Puan durumu

Altınordudan Rizespora ağır darbe

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Samudio sağ kanattan sürdüğü topu ceza sahası içerisindeki Vedat’a gönderdi. Vedat’ın şutunda top savunmadan döndü.

16. dakikada Çaykur Rizespor takımı Özgür Çek ile köşe vuruşu kullandı. Yapılan ortayı karşılayan Ramos topu yandan auta çıkardı.

27. dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Samudio ceza sahası içerisinde topla buluştu. Sert bir şut çeken Samudio’nun topunu kaleci Erce kurtardı.

33. dakikada Barış orta sahadan altığı topla ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 0-1

48. dakikada Kerim’in pasında orta sahada topla buluşan Barış sağ kanattan sürüklediği topu ceza sahası çizgisi dışından kaleye gönderdi. Hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

61. dakikada Altınordu takımından Mehmet sağdan yaptığı ortayı kafasıyla kaleye gönderen Kerim takımının 3. golünü kaydedtti. 0-3

73. dakikada Çaykur Rizspor oyuncusu Lincoln ceza sahası dışından çektiği sert şutta top üstten auta çıktı.

 

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