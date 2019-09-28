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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.09.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Altınordu'dan "geçersiz transfer" iddiası

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Altınordu Kulübü, Trabzonspor'un, eski futbolcuları Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ü hukuka aykırı şekilde transfer ettiğini öne sürerek, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptıkları başvurunun halen sonuçlanmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, eski futbolcuları Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ün, Trabzonspor Kulübüne hukuka ve mevcut talimatlara aykırı ve geçersiz şekilde transfer edildiği öne sürüldü.

Trabzonspor Kulübünün hukuka aykırılığı normalleştirmeye çalıştığının iddia edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu konuyla ilgili TFF nezdinde yaptığımız başvurular bulunmaktadır. Hukuka aykırılığın yeni sezon başlamadan önce tespit edilip, gerekli yaptırımların uygulanmasını teminen her ne kadar haziran ayı içerisinde başvuruda bulunulmuş olsa da geldiğimiz nokta itibarıyla bu konuyla ilgili henüz bir karar verilememiştir. Yaşanan hukuksuzluğun dünyadaki örneklerine baktığımızda, İngiltere ve İspanya'daki köklü kulüplerin fahiş miktarda para cezasına çarptırıldığı ve transfer yasağına maruz kaldığını gözlemlemekteyiz. Hatta, bu tarz hukuksuzluklar karşısında sessiz kalan ve sahip olduğu disiplin yetkisini kullanmayarak pasif bir tutum sergileyen federasyonların FIFA tarafından cezalandırıldığı örnekler de mevcuttur."

Altınordu Futbol Akademisi'nin Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı, Berke Özer, Alican Özfesli gibi önemli oyuncuları yetiştirdiği, genç milli takımlara en fazla oyuncu gönderen kulüp olunduğunun kaydedildiği açıklamada hukukun uygulanmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Altyapısına önem vermeyen kulüplerin, altyapısından yetiştirdiği oyuncularıyla marka ve ekonomik değer kuran kulüplerin halini anlaması beklenemez. Trabzonspor Kulübünün söz konusu oyuncuları geçersiz transfer etmesi, en önemli gelir kaynağı altyapıdan yetişen oyuncular olan kulübümüze ekonomik açıdan zarar vermiştir. Söz konusu hukuksuzluk karşısında sessiz kalınmaya ve herhangi bir yaptırım uygulanmamaya devam edildiği sürece benzer eylemler normalleşecek ve hukuksuz yöntem diğer kulüplere de örnek olmaya başlayacaktır. Önemle tekrar belirtmeliyiz ki hukukun uygulanmadığı veya adaletin sağlanmadığı sistemlerde yapılan hukuksuz işlemler normalleşmeye ve sistem bozulmaya başlar."

Altınordudan geçersiz transfer iddiası

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