Altınordu'dan altın gollü galibiyet

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltınordu'dan altın gollü galibiyet
GeriFutbol Altınordu'dan altın gollü galibiyet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
03.05.2019 - 21:41, Son Güncelleme:

Altınordu'dan altın gollü galibiyet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altınordu'dan altın gollü galibiyet

Spor Toto 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Adanaspor sahasında Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu , Cemal Bingül , Vural Gül

ADANASPOR: İrfan Can - Göksü , Enes , Digao , Özkan Taştemur , Furkan Özçal (Dk. 86 Şahin Berk ), Doğanay Kılıç (Dk. 90 Mert Adar ?), Gökhan Sazdağı (Dk.74 Claudiu Bumba ), Ahmet Dereli , Moussa Bagayoko , Eren Keleş

ALTINORDU: Erce Kardeşler - Yusuf Acer , Hasan Hatipoğlu , Kerim Alıcı , Mehmet Sığırcı , Muhammed Mert (Dk.33 Okan Derici ), Alican Özfesli (Dk.72 Oğulcan ), Hüseyin Üner (Dk.46 Mehmet Uçar ), Sefa Yılmaz , Berkay , Anıl Koç

GOLLER: Dk. 25 Ahmet (Adanaspor) - Dk. 2 Anıl, Dk. 90+4 Okan (Altınordu)

SARI KARTLAR: Digao, Göksu, Mert (Adanaspor) - Sefa, Mehmet Sığırcı (Altınordu)

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Erce'nin gönderdiği uzun top, Alican'ın önünde kaldı. Alican'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Sefa'nın kaleciyi geçtikten sonra yaptığı ortada müsait durumdaki Anıl'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

6'ncı dakikada Altınordu penaltı kazandı. Muhammed'in pasıyla topla buluşan Yusuf, Doğanay'dan sıyrılmaya çalışırken yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Sefa'nın sert şutun kaleci İrfan Can gole izin vermedi. Seken topu Adanaspor savunması topu kornere gönderdi.

25'inci dakikada Adanaspor'un savunmada kazandığı topu Bagayoko, havadan Altınordu savunmasını arasına gönderdi. Yere çarparak hızlanan topu önüne alan Ahmet, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ahmet'in ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşta top Altınordu ağlarıyla buluştu: 1-1

90+4'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Kerim çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra pasını müsait durumdaki Okan'a aktardı. Okan'ın kontrol ettikten sonra yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarla ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşma Altınordu'nun 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Ramil Guliyev Tokyo vizesini aldı!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tweetli yanıt

Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini alıyor

Iker Casillas devam edecek mi? Son durumu...