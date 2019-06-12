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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.06.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Altınordu’da yüzde 30 küçülme kararı!

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Altınordu’da yüzde 30 küçülme kararı!

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu’da Başkan Seyit Mehmet Özkan, mali kriz nedeniyle küçülme kararı aldı.

Başkan Özkan, kulüp personeline e-mail yoluyla seslenerek yüzde 30 küçülmeye gideceklerini açıkladı.

Dünyada ve Türkiye’de büyük bir ekonomik kriz yaşandığını ifade eden Seyit Mehmet Özkan, "Benim kaynaklarım kurudu" mesajı verdi. Kulübün geride bıraktığımız sezondan borçları olduğunu dile getiren Özkan, "Hem A takımı hem Niğde’yi hem akademiyi hem de futbol okullarını finanse edemiyorum. Futbolcu satmamız lazım, satamıyoruz. Çünkü ekonomik kriz had safhada" dedi.

PERSONELLE HELALLEŞECEK

Bu nedenlerden dolayı yüze 30 küçülme kararı aldığını söyleyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bazılarınızla helalleşeceğim. Bazılarınızdan fedakarlık isteyeceğim. Üzgünüm" diye konuştu.

İzmir temsilcisinde altyapıda görev alan 10 antrenörün görevine son verildiği iddia edildi. Özkan’ın bazı kulüp çalışanlarından alacağı ücretlerde indirim yapmasını talep edeceği kaydedildi. Altyapısından yetiştirdiği Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı, Berke Özer, Alican Özfesli gibi oyuncuları satarak kasasını dolduran Altınordu, bu kaynakları yine altyapı ve tesis yatırımlarına harcadı.

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Altınordu’da yüzde 30 küçülme kararı

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