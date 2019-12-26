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Futbol
DHA
26.12.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Altınordu’da Yasin Ozan hayal kırıklığı yaşattı!

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Altınordu’da Yasin Ozan hayal kırıklığı yaşattı!

TFF 1. Lig’de ilk yarının son haftasında cumartesi günü İzmir derbisinde zirve takipçisi Ekol Göz Menemenspor’u konuk edecek Altınordu’da forvet Yasin Ozan, şimdiye kadar sadece 1 gol atarak hayal kırıklığı yaşattı.

Sezon başında Giresunspor’dan transfer edilen gurbetçi santrfor, 6. haftada İzmir’de 2-2 sona eren Adana Demirspor maçı dışında rakip fileleri sarsma başarısı gösteremedi. Ligde 11 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, 7 kez ilk 11’de sahaya çıkarken, toplam 615 dakika forma giydi.

Altınordu’da geçen hafta idmanda Fatih’le girdiği ikili mücadele sonrası ayak bileğinin burkulması nedeniyle sakatlanan ve Giresunspor deplasmanında forma giyemeyen forvet Kemal’in tedavisi sürüyor. Bileği şişen Kemal’in Menemenspor maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

Öte yandan teknik heyet sarı kart sınırındaki ön libero Oğulcan, orta saha oyuncusu Okan, sol bek Ufuk, ön libero Berkay ve stoper Yusuf Yalçın’a dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Altınordu’da Yasin Ozan hayal kırıklığı yaşattı


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