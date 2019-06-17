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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Altınordu'da transfer! Berkay Samancı geri döndü
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Futbol
DHA
17.06.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Altınordu'da transfer! Berkay Samancı geri döndü

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Altınordu'da transfer! Berkay Samancı geri döndü

SPOR Toto 1. Lig takımlarından Altınordu iç transferde ilk anlaşmayı ön libero Berkay Samancı ile yaptı.

Sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle serbest kalan tecrübeli futbolcu ilk görüşmeyi CEO Barış Orhunbilge ile yapmıştı. Askerlik görevini sürdüren Berkay dün Barış Orhunbilge'yi arayarak yuvada kalacağını söyledi. Kırmızı-lacivertli ekibin kaptanlarından biri olan Berkay'ın mukavelesini 1 yıl uzattıklarını belirten CEO Orhunbilge, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda Berkay'la yola devam etme kararı alıp anlaşmaya vardık" dedi.

Altınordu'da kalmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, "Kulübüme bana yeniden teklif sunduğu için teşekkür ediyorum. Yeni sezonda en yüksek performansımı vermeye çalışacağım. En büyük hayalim Altınordu formasıyla Süper Lig'de görev almak. Geçen sezon Play-Off'u 1 puanla kaçırdık, bu kez işi sağlam tutarak hedefe ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

2014-16'da 2 yıl Altınordu'da forma giyen Berkay, kısa bir ayrılığın ardından 2017-18'in ara transfer döneminde tekrar yuvaya dönmüştü.

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