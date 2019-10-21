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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.10.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Altınordu’da kötü gidişat sürüyor

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Altınordu’da kötü gidişat sürüyor

İzmir derbisinde konuk ettiği Altay’a 3-0 yenilerek ağır yara alan Altınordu, TFF 1. Lig’de yer aldığı son 6 sezonun en kötü dönemini geçiriyor

İlk 8 haftada yalnızca 1 galibiyet, 2 beraberlik alan kırmızı-lacivertliler, kendisi gibi 5 puanı bulunan Giresunspor ve Boluspor’un üzerinde 15. sırada yer alıyor. İlk 8 haftalara bakıldığında 2014-15 sezonunda 8 puan, 2015-16’da 12, 2016-17’de 10, 2017-18’de 14, geçen sezon ise 7 puan toplayan İzmir temsilcisi aynı periyotta ilk kez 5 puanda kaldı. Altınordu kaybettiği son 2 maçında gol atma başarısı gösteremedi.

Tek galibiyetini evinde eksi 5 puanlı sonuncu Eskişehirspor’u 4-2 yenerek alan kırmızı-lacivertli takım, son 4 müsabakada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. Altay karşısında ilk yarıda etkili oynadıklarını ancak fırsatları değerlendiremediklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Devreye 2 veya 3-0 önde girebilirdik. İkinci yarının başında art arda kalemizde gördüğümüz gollere rağmen oyuna tutunmaya çalıştık. Futbolda gol atamadığında kazanamıyorsun, skoru yakalasaydık kazanan takım biz olurduk" yorumu yaptı.

Altınordu cumartesi günü Ümraniyespor’a konuk olacak.

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NİĞDE’DE SIKINTI BÜYÜK

TÜRK futbolunda son yıllarda Başkan Seyit Mehmet Özkan idaresinde yaptığı altyapı yatırımları ve bünyesinden çıkan milli yıldızlarla adından söz ettirip bu sezon ise sıkıntılı bir periyot yaşayan Altınordu’nun altyapısından yetişen gençlerin kiralık olarak forma giydiği 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK da ağabeyi gibi dibe demir attı. Niğde Anadolu, ilk 9 haftada 8 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak sınıfta kaldı. 2. Lig Kırmızı Grup’ta 1 puanla 17. sırada yer alan Niğde ekibi kalesinde 21 gol görürken, sadece 7 gol atabildi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, aynı zamanda Niğde Anadolu FK’nın da başkanlığını üstleniyor.

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