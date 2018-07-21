Altınordu’da iki genç Tokat’a gitti
Spor Toto 1’inci Lig ekibi Altınordu’da yeni sezon öncesi satış listesine konulan orta saha oyuncusu Berk Erel ve forvet Onur Demir, 2’nci Lig takımı Tokatspor’la anlaştı.
Geçen sezon Ankara Adliyespor’a kiralanan 21 yaşındaki Berk ve Erzin Belediyespor’a kiralanan 20 yaşındaki Onur’un başka bir kulübe bonservis ücreti karşılığında transfer edilmesi halinde İzmir temsilcisi bu transferlerden yüzde 30 pay alacak.
Altınordu’da satış listesine konulan genç stoper Seydi Kayasoy’la ise Fatih Karagümrük’ün ilgilendiği öğrenildi. Kırmızı-lacivertliler, Seydi’yi yetiştiricilik bedeli karşılığında serbest bırakacak. Genç savunmacıdan da başka kulübe transferinden yüzde 30 bonservis payı istenecek.
Öte yandan Altınordu, Erzurum kampındaki üçüncü hazırlık maçında yarın (pazar) saat 17.30’da Kardemir Karabükspor’la karşılaşacak.
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