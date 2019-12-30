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Futbol
DHA
Haber Giriş: 30.12.2019 - 12:58,Son Güncelleme:/

Altınordu’da gündem Ali Yaşar! Kocaman kullanmayınca...

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Altınordu’da gündem Ali Yaşar! Kocaman kullanmayınca...

TFF 1’inci Lig’de ilk yarıyı 18 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde 14’üncü sırada tamamlayan Altınordu, Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor’da forma giyen eski oyuncusu Ali Yaşar’ı yeniden gündemine aldı.

Kırmızı-lacivertliler, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki sol beki tekrar kiralamak için temaslara başladı.

Sezon başında da İzmir ekibi gurbetçi futbolcuyu istemiş ancak Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbolcusunu kadroda tutmuştu.

Sezonun ilk yarısında Konya temsilcisinde çok az süre bulan Ali’nin Altınordu’ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Altınordu’da gündem Ali Yaşar Kocaman kullanmayınca...

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