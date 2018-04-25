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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
dha
25.04.2018 - 13:51, Son Güncelleme:

Altınordu’da gözler Avcı’da!

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Altınordu’da gözler Avcı’da!

SPOR Toto 1’inci Lig’de normal sezonun bitimine 1 hafta kala cumartesi günü kümede kalma mücadelesi veren Adana Demirspor’a konuk olacak Play-Off hedefindeki Altınordu’da Kerim Avcı suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor.

Bu sezon attığı 15 golle takımının skor yükünü çeken gurbetçi 10 numara, son 4 karşılaşmada rakip fileleri sarsamadı. En son 17 Mart’ta İzmir’de oynanan Denizlispor maçında attığı 2 golle yıldızlaşan ve 2-1’lik galibiyetin mimarı olan Kerim, daha sonra gol sevinci yaşamayadı.

Akın Çorap Giresunspor deplasmanında ilk 11’de görev alan, bir sonraki hafta hafif sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor karşısında 71’inci dakikada oyuna giren yetenekli futbolcu, son 2 maçta Gazişehir Gaziantep (D) ve Grandmedical Manisaspor önünde yine 11’de olmasına rağmen skor tabelasını değiştiremedi. Bu haftaki Adana Demirspor randevusuna özel hazırlanan Kerim Avcı antrenmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsüyle teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

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ALTINORDU’NUN GENÇLERİNE BÜYÜK ALKIŞ

Son 5 yılda 21’i şampiyonluk olmak üzere toplam 27 kupa kazanan Altınordu’nun genç takımları, önümüzdeki ay Türkiye Şampiyonası’nda bu başarılı seriyi devam ettirmek için bir kez daha sahne alacak. Spor Toto Gelişim Ligi’nde kendi yaş gruplarını lider bitiren U14, U15 ve U16 ekipleri önümüzdeki ay Antalya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası için gün saymaya başladı. Altınordu Futbol Meslek Yüksekokulu Müdürü Savaş Serdar, "Antalya’da önce U14, U15 ve U16 hemen ardından U17 ve U18 takımlarımız şampiyonluk mücadelesi verecek. Hedefimiz tüm yaş kategorilerinde kupa" dedi.

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