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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
20.03.2018 - 13:26, Son Güncelleme:

Altınordu’da gevşemek yasak

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Altınordu’da gevşemek yasak

Spor Toto 1. Lig’de milli maç nedeniyle lige verilen araya 48 puanla 4. sırada giren Altınordu’da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, oyuncularına gevşememeleri için fazla izin vermedi. Ligdeki bir çok takım hafta sonunu maç yapmadan geçirecekleri için 3-5 gün arasında izin yaparken, Eroğlu ekstra izin isteyen öğrencilerinin taleplerini geri çevirerek sadece 2 gün izin verdi. İzmir ekibi gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarına bugün başladı.

Sezonun ilk yarısında 5 ve 7. haftalar arasında 3’te 3 yaparak milli maç arasına giren Altınordu, daha sonra 7 hafta galibiyete hasret kalmıştı. Aynı durumun tekrarlanmasından endişe eden Eroğlu, "İlk yarıda lige verilen aradan sonra başımız ağrıdı ve düşüş yaşadık. Kimsenin gevşemesini istemiyorum, hazırlıklara aynı tempoda devam edeceğiz. Sezonun bitimine 6 hafta kaldı. İşimizi sıkı tutmalıyız" dedi.

Erdoğan’ın cezasının bittiği Altınordu’da Hasan’ın hafif sakatlığı bulunuyor.

KONYASPOR’A RET

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, milli maç arasında Altınordu’ya hazırlık maçı oynama teklifi sundu. Konya ekibi özel randevuda konuk etmek istediği İzmir temsilcisinin tüm masrafları karşılamayı teklif etse de Altınordu, genç futbolcularının milli takımda olması nedeniyle bu teklife olumsuz yanıt verdi. Altınordu’da kaleci Berke, sol bek Yusuf ve sağ kanat Barış Ümit Milli Takım kadrosunda yer alıyor.

ÇANAKKALE ZİYARETİ

ALTINORDULU minik futbolcular, Çanakkale’de katıldıkları turnuvanın ardından Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde bu topraklar için canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha andı. U10 ve U11 takımı oyuncuları, 103 yıl öncesine yolculuk yapıp Çanakkale Zaferinin ülkemiz için ne denli önemli olduğunu yaşayarak öğrendi. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezini gezen çocuklar, daha sonra Şehitler Abidesi önünde aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundu. Minikler Anafartalar Siperliği’nde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.



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