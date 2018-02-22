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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Altınordu’da genç oyuncu Recep göreve!
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Futbol
dha
22.02.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Altınordu’da genç oyuncu Recep göreve!

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SPOR Toto 1’inciLig’de Play-Off hedefleyen Altınordu’da stoper Recep Yemişçi’ye forma şansı doğdu. Son olarak Gaziantepspor deplasmanında kalp çarpıntısı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan Hasan’ın yerine 29’uncu dakikada oyuna giren genç savunmacı başarılı performansıyla güven verdi.

Pazartesi günü evinde Boluspor’la karşılaşacak İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Uğur’un yokluğunda defansta Recep görev alacak. Sezonun ilk yarısında 12 karşılaşmada ilk 11’de forma giyerek takımın bankolarından biri haline gelen 19 yaşındaki futbolcu devre arasında Hasan’ın transfer edilmesiyle kızağa çekildi.

Recep, ikinci devrede geride kalan 6 karşılaşmada da kulübede yer alarak teknik patron Hüseyin Eroğlu’ndan görev bekledi. Öte yandan Altınordu’da Recep’le birlikte Kerim Alıcı, Barış, Yusuf ve Rıdvan’ın Milli Takım seçmelerine davet edilmesi sevinç yarattı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun oyuncu havuzunu genişletme talebi üzerine 1’inciLig ve 2’nciLig’deki kulüplerin 23 yaş altı oyuncularından oluşacak karma takımları mercek altına alacak. Genç yıldız adayları 27-28 Şubat’ta Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 2 müsabaka yapacak.

ÖZKAN’DAN MÜNİH ÇIKARMASI

AltınorduU14 takımı ile Bayern Münih U14 arasında oynanan özel maçı izlemek üzere Almanya’ya giden Başkan Seyit Mehmet Özkan, ünlü Alman kulübünü de ziyaret etti. Başkan Uli Hoeness tarafından karşılanan Özkan, Alman futbolunun efsanevi ismiyle iki kulüp arasında gerçekleştirilebilecek iş birliklerini konuştu. Yeni açılan Bayern Campus’de incelemelerde bulunan Özkan, daha sonra Başkan Hoeness, Raul Gonzales ve Hasan Salihamidzic ile birlikte Bayern Münih-Real Madrid UEFA Youth League karşılaşmasını da izledi.

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