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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İZMİR, (DHA)
18.07.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Altınordu'da Ersel imzayı attı

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Altınordu'da Ersel imzayı attı

Altınordu, ikinci imzayı geçen hafta anlaştığı Afjet Afyonspor’un 26 yaşındaki sağ kanat oyuncu Ersel Aslıyüksek'e attırdı.

TFF 1. Lig'de dış transferde sessiz kalıp şimdiye kadar yalnızca Gençlerbirliği'nden sağ kanat Engin Bekdemir'i kadrosuna katan Altınordu, ikinci imzayı geçen hafta anlaştığı Afjet Afyonspor’un 26 yaşındaki sağ kanat oyuncu Ersel Aslıyüksek'e attırdı.

Kulübüyle bonservis problemini çözen Ersel, Erzurum kampına katılıp 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde Ankara Demirspor, Gençlerbirliği, İnegölspor, Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gümüşhanespor formalarını giyerek 1. Lig'de 56 maçta 8 kez ağları sarsan Ersel, 18 yaşındayken Altınordu'ya transferinin son anda olumsuz sonuçlandığını hatırlatıp, "Şimdi çok daha güçlü ve hazır bir şekilde imza attım. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, aradan geçen süreçte gelişimimi yakından takip etti. Benim de Altınordu gibi plan ve hedeflerim var. İnşallah bunları birlikte başaracağız. Genç ve enerjik bir kadromuz var" dedi.

Altınordu, iç transferde Berkay Samancı ve Sinan Osmanoğlu ile de anlaşmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Erce Kardeşler Trabzonsporda
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Altınorduda Ersel imzayı attı

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