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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Altınordu’da Engin Bekdemir'in bileti kesildi! G.Saray ile anılıyordu...
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Futbol
DHA
13.11.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Altınordu’da Engin Bekdemir'in bileti kesildi! G.Saray ile anılıyordu...

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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu’da sezon başında Gençlerbirliği’nden transfer edilen orta saha oyuncusu Engin Bekdemir gözden çıkarıldı.

Teknik heyetin kendisini toparlaması için geçen ay 10 gün özel izin verdiği tecrübeli orta saha oyuncusuna, ek olarak 10 gün daha izin verildi.

Bu sezon sadece ligde iç sahadaki Fatih Karagümrük ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan 1922 Konyaspor maçlarında forma giyen gurbetçi futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

PSV ve Porto altyapılarında yetişen ve bir dönem ismi Galatasaray’la anılan Engin’in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ara transfer döneminde feshedilmesi gündeme geldi.

Süper Lig’de İstikbal Mobilya Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor formalarını giyen 27 yaşındaki futbolcu, sakatlık yaşayıp futbola 1 sezon ara verdikten sonra geçen sezon Gençlerbirliği U21 Takımı’nda 3 maçta oynadı.

Engin, yeniden çıkışa geçmek için geldiği Altınordu’da hayal kırıklığı yaşadı.

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Altınordu’da Engin Bekdemirin bileti kesildi G.Saray ile anılıyordu...

Altınordu’da Engin Bekdemirin bileti kesildi G.Saray ile anılıyordu...

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