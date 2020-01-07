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Futbol
DHA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 14:13,Son Güncelleme:/

Altınordu’da Egehan gitti

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Altınordu’da Egehan gitti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da altyapıdan yetişen Egehan Gök, kulüpten ayrılarak İstanbulspor’la el sıkıştı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Egehan’ın bonservis bedeliyle başka bir kulübe transfer olması halinde, Altınordu bu transferden yüzde 50 pay alacak. Alt yaş gruplarında 21 kez milli formayı terleten 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1. Lig’de ilk yarıda 4 maçta şans buldu.

İzmir temsilcisi Egehan gibi aynı şekilde sezon başında Berkay Görmez’i de İstanbulspor’a bonservisiyle göndermişti. Ersel ve Engin’le ilk yarı bitmeden yollarını ayıran Altınordu’da sol bek Ali Mert ikinci yarı öncesi Niğde Anadolu FK’ya, forvet Fatih ise Serik Belediyespor’a kiralık olarak gönderildi. Egehan’ın da gidişiyle takımdan ayrılan futbolcu sayısı 5’e yükseldi. Yönetim transfer arayışlarını sürdürüyor.

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Altınordu’da Egehan gitti

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