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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Altınordu'da Aykut Kocaman'lı açılış
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Futbol
13.07.2018 - 16:41, Son Güncelleme:

Altınordu'da Aykut Kocaman'lı açılış

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Altınordu Futbol Akademisi U19, U18 ve U17 takımları, 2018-19 sezonunu ünlü teknik adam Aykut Kocaman'ı konuk ederek açtı. 

Kocaman, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan törenden önce tüm tesisleri gezip çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Törende Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile birlikte gençlere, "Altınordu'nun kıymetini bilin" vurgusu yapan Kocaman, "Hepiniz seçilmiş gençlersiniz. Önünüzde uzun bir yol var. Size en önemli tavsiyem her zaman çok tekrar yapın. Enerjisini düşürmeyin, paylaşımcı ve uyumlu olun" dedi.

Ünlü teknik adam, U19 takımından Metehan Yılmaz'ın, "Türk futbolunun gerçek anlamda çıkışa geçmesi için neye ihtiyacı var" şeklindeki sorusuna, "Bundan 30 yıl önce aynı şeyler konuşuluyordu, 30 yıl sonra da konuşulmaması için yapılacak tek şey, Türkiye'de Altınordu gibi kulüplerin sayısını artırmaktır. Liglerde 100 kulüp varsa, en az 40'ı Altınordu gibi olursa gerçek çözüm yolu bulunmuş olur" yanıtını verdi.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, Kocaman'a günün anısına seramik Altınordu topu ile özel bir cam Troya biblosu hediye etti.

KERİM AVCI ESKİŞEHİR YOLUNDA
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da alacağı ücreti beğenmemesi nedeniyle satış listesine konulan Kerim Avcı'nın Eskişehirspor'la anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Geçen sezon attığı 16 golle İzmir ekibinin skor yükünü çeken gurbetçi orta saha oyuncusuna Adana Demirspor da talip olmuştu. Kerim'in kendisine daha iyi bir teklif sunan Eskişehirspor'la sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Kerim Avcı, yeni sezon öncesi Altınordu'nun kendisine yaptığı 800 bin TL yıllık ödeme teklifini kabul etmemişti. Gurbetçi golcü 300 bin TL karşılığında sözleşmesini fesh etme hakkına sahip.

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