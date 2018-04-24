Altınordu'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Spor Toto 1. Lig'de play-off iddiasını sürdüren Altınordu, 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, 5'e 2 ve taktik çalıştı.
Ağrıları bulunan Mirkan Aydın ve Erce Kardeşler'in yer almadığı antrenmanda Ali Emre Yanar takımdan ayrı koşu yaptı.
Antrenmanı takip eden Altınordu altyapı oyuncuları, A Takım oyuncularına baklava ikram etti.
Öte yandan, Altınordulu futbolcular tesislerde Şenes Erzik'in adı verilen hibrit çim sahada ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
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