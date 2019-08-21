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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.08.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Altınordu, Yasin Ozan’la imzaladı! | Transfer haberleri...

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Altınordu, Yasin Ozan’la imzaladı! | Transfer haberleri...

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon Giresunspor’da forma giyen forvet Yasin Ozan’la anlaştı. İzmir’e gelerek sağlık kontrolünden geçen gurbetçi santfor, kırmızı-lacivertli kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İki sezon önce Altınordu ile anlaşmak üzereyken Denizlispor’la el sıkışan Yasin’e peşinat ödenmeyeceği, golcü oyuncuyla maç başı anlaşma yapıldığı öğrenildi. Teknik ekibin santrforlar arasındaki rekabeti artırmak amacıyla Yasin’in transferini gerçekleştirdiği ifade edildi. Yasin, Kemal ve Fatih’ten sonra takımdaki üçüncü forvet olarak kadroya dahil oldu.

Almanya doğumlu 27 yaşındaki gurbetçi golcü, "Benim için paranın bir önemi yok. Altınordu’da çıkış yakalayıp kendimi kanıtlamak istiyorum" dedi.

Türkiye’deki kariyerine 2014-15’te Orduspor’da başlayan Yasin Ozan, o sezon devre arasında Gazişehir Gaziantep’e gitti. 2015-16’da Gaziantep temsilcisinde top koşturan tecrübeli futbolcu, 2016-17 ve 2017-18’in ilk yarısında Denizlispor formasını terletti. Daha sonra yarım devre Şanlıurfaspor’da görev alan Yasin, geçen sezon Giresunspor’da 11 maçta şans buldu. Yasin, 1. Lig’de 100 maçta 10 gol kaydetti.

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Altınordu, Yasin Ozan’la imzaladı | Transfer haberleri...

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