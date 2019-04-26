Altınordu yarın İzmir derbisinde, Altay’la kozlarını paylaşacak!
Spor Toto 1. Lig’de 31. hafta mücadelesinde Altınordu yarın İzmir derbisinde Altay’la kozlarını paylaşacak.
Bornova Stadı’nda saat 19.30’da başlayacak müsabakada Erkan Engin düdük çalacak.
Karşılaşmanın biletleri VIP 70, numaralı tribün 20, kale arkası 15 TL’den satışa sunuldu.
Ev sahibi konumundaki Altınordu’nun taraftarları numaralı tribünde yerlerini alacak. Altınordulu minikler maraton tribününde oturacak. Altaylı taraftarlar ise konuk seyirciye ayrılan kale arkası tribününden takımlarını destekleyecek.
Geçen hafta deplasmanda Afjet Afyonspor’u 3-1 yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisini noktalayan Altınordu, Play-Off hedefi için ter dökecek. Ligde üst üste 4 beraberlik alarak ilk 6 yarışından kopan Altay ise prestij mücadelesi verecek.
Altınordu’da kırmızı kart cezası sona eren stoper Hasan ilk 11’deki yerini alacak. Sakatlığı devam eden stoper Sinan ve forvet Serdar ise bu hafta da forma giyemeyecek.
Altay’da geçen haftaki Hatayspor maçında hafif sakatlıkları nedeniyle görev alamayan Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila ve Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel iyileşti. İki futbolcunun da ilk 11’deki yerlerini alması bekleniyor.
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İzmir’e yakışan bir derbi oynayacaklarını ifade ederek, "Centilmence ve seyir zevki yüksek bir maç olacağına inanıyorum. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok" dedi.
Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Rekabet ve dostluk bir arada olacak. Hedefimiz 3 puan" diye konuştu.
Muhtemel 11'ler...
ALTINORDU
Erce - Kerim, Hasan, Recep, Yusuf, Berkay, Alican, Muhammed, Anıl, Enes, Sefa
ALTAY
Aydın - Murat, Gençer, Ulaş, Özgür, Ferhat, Tavares, Tatos, Putsila, Kappel, Paixao
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