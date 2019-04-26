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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Altınordu yarın İzmir derbisinde, Altay’la kozlarını paylaşacak!
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Futbol
DHA
26.04.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Altınordu yarın İzmir derbisinde, Altay’la kozlarını paylaşacak!

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Altınordu yarın İzmir derbisinde, Altay’la kozlarını paylaşacak!

Spor Toto 1. Lig’de 31. hafta mücadelesinde Altınordu yarın İzmir derbisinde Altay’la kozlarını paylaşacak.

Bornova Stadı’nda saat 19.30’da başlayacak müsabakada Erkan Engin düdük çalacak.

Karşılaşmanın biletleri VIP 70, numaralı tribün 20, kale arkası 15 TL’den satışa sunuldu.

Ev sahibi konumundaki Altınordu’nun taraftarları numaralı tribünde yerlerini alacak. Altınordulu minikler maraton tribününde oturacak. Altaylı taraftarlar ise konuk seyirciye ayrılan kale arkası tribününden takımlarını destekleyecek.

Geçen hafta deplasmanda Afjet Afyonspor’u 3-1 yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisini noktalayan Altınordu, Play-Off hedefi için ter dökecek. Ligde üst üste 4 beraberlik alarak ilk 6 yarışından kopan Altay ise prestij mücadelesi verecek.

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Altınordu’da kırmızı kart cezası sona eren stoper Hasan ilk 11’deki yerini alacak. Sakatlığı devam eden stoper Sinan ve forvet Serdar ise bu hafta da forma giyemeyecek.

Altay’da geçen haftaki Hatayspor maçında hafif sakatlıkları nedeniyle görev alamayan Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila ve Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel iyileşti. İki futbolcunun da ilk 11’deki yerlerini alması bekleniyor.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İzmir’e yakışan bir derbi oynayacaklarını ifade ederek, "Centilmence ve seyir zevki yüksek bir maç olacağına inanıyorum. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok" dedi.

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Rekabet ve dostluk bir arada olacak. Hedefimiz 3 puan" diye konuştu.

Altınordu yarın İzmir derbisinde, Altay’la kozlarını paylaşacak

Muhtemel 11'ler...

ALTINORDU

Erce - Kerim, Hasan, Recep, Yusuf, Berkay, Alican, Muhammed, Anıl, Enes, Sefa

ALTAY

Aydın - Murat, Gençer, Ulaş, Özgür, Ferhat, Tavares, Tatos, Putsila, Kappel, Paixao

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